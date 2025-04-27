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"Оно просто раздражает. Из-за этого я немного нервничал": Григорчук – о неожиданном препятствии в матче с Кривбассом
По крайней мере, коллектив не уступил
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Главный тренер черкасского ЛНЗ Роман Григорчук ответил на вопросы журналистов после матча 26 тура с "Кривбассом" (0:0).
"Мой ответ будет банальным, потому что он звучит так, что просто нужно было забить... Небольшое количество моментов, но они были. Не забили – не победили. Все просто.
Я редко доволен игрой футболистов. Те ошибки, которые мы допускали в первом тайме… Например, при начале атаки от вратаря, у них есть объективная причина, потому что был очень сильный ветер. И было действительно тяжело. Оно просто раздражает. Из-за этого я немного нервничал. Но, с другой стороны, я понимаю, что на такие случаи нужно действовать по-другому”.
"Просто возьмите и вспомните наши голевые моменты. Мы в этом году не забили где-то, наверное, 4-5 мячей. Это такие возможности, возможности голевые, что это невозможно не забить. А пока так случается, что мы эти возможности не используем.
Мы должны использовать не только такие моменты, но и более сложные, а самое главное – лучше играть в атаке и больше создавать эти шансы. Соответственно, у нас будет больше моментов, мы тогда будем иметь большую вероятность того, что забьем больше голов”, – заявил тренер.
4 мая команда будет принимать "Зарю".
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