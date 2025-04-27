"Оно просто раздражает. Из-за этого я немного нервничал": Григорчук – о неожиданном препятствии в матче с Кривбассом

Главный тренер черкасского ЛНЗ Роман Григорчук ответил на вопросы журналистов после матча 26 тура с "Кривбассом" (0:0).

"Мой ответ будет банальным, потому что он звучит так, что просто нужно было забить... Небольшое количество моментов, но они были. Не забили – не победили. Все просто.

Я редко доволен игрой футболистов. Те ошибки, которые мы допускали в первом тайме… Например, при начале атаки от вратаря, у них есть объективная причина, потому что был очень сильный ветер. И было действительно тяжело. Оно просто раздражает. Из-за этого я немного нервничал. Но, с другой стороны, я понимаю, что на такие случаи нужно действовать по-другому”.