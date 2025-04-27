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Кучер – об игре Черноморца: Большой брак и непонятные потери. Надо разобраться каждому в себе

Премьер-лига

Тренер недоволен действиями подопечных

Кучер – об игре Черноморца: Большой брак и непонятные потери. Надо разобраться каждому в себе

Фото: НК Верес

Новина українською

Александр Кучер выступил на пресс-конференции после матча с "Рухом" (1:2).

"Можно разделить игру на два отдельных тайма. Первый тайм был полностью провальный. Возможно, эмоционально перегорели, потому что готовились, были заряжены и желание было. Но очень большой брак и непонятные потери, они привели к пропущенному голу. Мы переговорили в раздевалке. Во втором тайме ребята вышли, начали в другой футбол играть, создавать моменты.

Забили гол. Эмоциональное состояние уже было на нашей стороне. Чувствовалось, что можем дожать "Рух". Снова делаем, как и во всех последних играх, подарки сопернику и это решает не в нашу пользу результат. Теряем очки, которые нам нужны как никогда”.

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"Тяжелее всего было забить гол – тогда эмоциональное состояние улучшится. То, что и ребята сделали. Пошли моменты и могли дожать.

Надо разобраться каждому в себе. Что ты сделал для команды, чего так выходит. Может пересмотреть свое отношение к тренировке, быту. И тогда уже что-то делать”, – считает тренер.

3 мая "моряки" будут принимать "Шахтер".

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Александр Кучер Черноморец (Одесса)
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Источник:
Chornomorets TV
Опубликовал: Александр Симченко
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