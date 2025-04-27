Кучер – об игре Черноморца: Большой брак и непонятные потери. Надо разобраться каждому в себе

Александр Кучер выступил на пресс-конференции после матча с "Рухом" (1:2).

"Можно разделить игру на два отдельных тайма. Первый тайм был полностью провальный. Возможно, эмоционально перегорели, потому что готовились, были заряжены и желание было. Но очень большой брак и непонятные потери, они привели к пропущенному голу. Мы переговорили в раздевалке. Во втором тайме ребята вышли, начали в другой футбол играть, создавать моменты.

Забили гол. Эмоциональное состояние уже было на нашей стороне. Чувствовалось, что можем дожать "Рух". Снова делаем, как и во всех последних играх, подарки сопернику и это решает не в нашу пользу результат. Теряем очки, которые нам нужны как никогда”.