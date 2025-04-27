Судаков продолжает интересовать клубы Серии А. Какая команда хочет купить украинца?

"Ювентус" задался целью этим летом приобрести Георгия Судакова. Об этом сообщает TuttoJuve.

По имеющейся информации, "старая сеньора" считает полузащитника динамичным игроком, который поможет укрепить линию полузащиты "Ювентуса".

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Итальянский клуб готов отдать от 30 до 40 миллионов евро за Судаков.