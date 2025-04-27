  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Судаков продолжает интересовать клубы Серии А. Какая команда хочет купить украинца?

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Судаков продолжает интересовать клубы Серии А. Какая команда хочет купить украинца?

Премьер-лига

По слухам о Наполе перешли к Ювентусу

Судаков продолжает интересовать клубы Серии А. Какая команда хочет купить украинца?

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Ювентус" задался целью этим летом приобрести Георгия Судакова. Об этом сообщает TuttoJuve.

По имеющейся информации, "старая сеньора" считает полузащитника динамичным игроком, который поможет укрепить линию полузащиты "Ювентуса".

Читайте такжеЕвропейские топ-клубы следят за вратарем Челси

Итальянский клуб готов отдать от 30 до 40 миллионов евро за Судаков.

По теме
yellow-arrow
Ворскла - Верес: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Символично. Динамо может положить конец 25-летней серии Шахтера
yellow-arrow
Кучер – об игре Черноморца: Большой брак и непонятные потери. Надо разобраться каждому в себе
Ювентус (Турин) Георгий Судаков
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
tuttojuve
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Kondor (Веселе)
27.04.2025 в 09:59
А хто ще не обсмоктував цю проблєму?
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Kondor (Веселе)
27.04.2025 в 09:59
А хто ще не обсмоктував цю проблєму?
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости