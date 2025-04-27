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Судаков продолжает интересовать клубы Серии А. Какая команда хочет купить украинца?
По слухам о Наполе перешли к Ювентусу
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Ювентус" задался целью этим летом приобрести Георгия Судакова. Об этом сообщает TuttoJuve.
По имеющейся информации, "старая сеньора" считает полузащитника динамичным игроком, который поможет укрепить линию полузащиты "Ювентуса".
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Итальянский клуб готов отдать от 30 до 40 миллионов евро за Судаков.
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Источник:tuttojuve
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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Kondor (Веселе)
27.04.2025 в 09:59
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