Ворскла - Верес: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Ворскле" надо обязательно побеждать, ведь команда из Полтавы потерпела четыре подряд поражения в чемпионате, тем временем как их сегодняшние соперники одержали две подряд победы в УПЛ.

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УПЛ. 24-й тур

"Ворскла" 13:00 "Верес"

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.

Трансляция матча В эфире Трансляция: Ворскла - Верес Смотреть трансляцию

Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в реальном времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>