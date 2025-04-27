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Ворскла - Верес: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Ворскла - Верес: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.04.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Ворскла - Верес: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

"Ворскле" надо обязательно побеждать, ведь команда из Полтавы потерпела четыре подряд поражения в чемпионате, тем временем как их сегодняшние соперники одержали две подряд победы в УПЛ.

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УПЛ. 24-й тур
"Ворскла" 13:00 "Верес"
Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.

Трансляция матча
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Трансляция: Ворскла - Верес
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Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в реальном времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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