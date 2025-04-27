Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Колос - Полесье: Смотреть онлайн LIVE видео прямая трансляция матча УПЛ
Колос - Полісся: Де і коли дивитись онлайн трансляцію матчу ⋉ 27.04.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
"Колос" набирает обороты с новым тренером и продолжает играть в атакующий футбол и побеждать с разгромом "Зарю" и "Шахтер". "Полесье" в свою очередь стабильно чередует победы и ничьи, кроме разгрома от "Вереса" на выезде (1:5).
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
УПЛ. 24-й тур
"Колос" 15:30 "Полесье"
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.
Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в реальном времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
Популярное сейчас
- Кубок Испании. Барселона – Реал 3:2. Видео голов и обзор матча
- Кубок Испании. Барселона - Реал 3:2. Каталонцы выигрывают в Эль Классико и берут трофей!
- Барселона – Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Испании
- В Кривом Роге горит тренировочная база Кривбасса. ВИДЕО
- Жена звезды Реала попала в рейтинг Forbes: среди самых успешных женщин мира
- Морозюки снова вместе? Ирина подарила Николаю страстный поцелуй. ВИДЕО