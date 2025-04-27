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Колос - Полесье: Смотреть онлайн LIVE видео прямая трансляция матча УПЛ

Премьер-лига
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Колос - Полісся: Де і коли дивитись онлайн трансляцію матчу ⋉ 27.04.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Колос - Полесье: Смотреть онлайн LIVE видео прямая трансляция матча УПЛ

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

"Колос" набирает обороты с новым тренером и продолжает играть в атакующий футбол и побеждать с разгромом "Зарю" и "Шахтер". "Полесье" в свою очередь стабильно чередует победы и ничьи, кроме разгрома от "Вереса" на выезде (1:5).

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УПЛ. 24-й тур
"Колос" 15:30 "Полесье"
Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.

Трансляция матча
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Трансляция: Колос - Полесье
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Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в реальном времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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