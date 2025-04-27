Руслан Костышин: новый взгляд на украинский футбол

В украинском футболе редко появляются тренеры, которые способны одновременно удивлять результатами и демонстрировать нестандартный подход. Руслан Костышин — одна из таких фигур. И может пока результаты его работы не так ярко бросаются в глаза, но перспективы весьма оптимистичны. Путь от футболиста, прошедшего через тернии отечественного чемпионата, до тренера, который в 70-й игре на мостике обыграл сам "Шахтер" в ярком стиле, заслуживает подробного анализа. Кто он — человек, бросивший вызов гранду украинского футбола? Почему его философия начала приносить плоды именно сейчас? И что стоит за сенсацией против элиты украинского футбола?

Жизненный путь и карьера футболиста

Руслан Костышин родился 8 января 1977 года в Хмельницком. С ДЮСШ "Подолье" и начался футбольный путь полузащитника. А вот профессиональная карьера стартовала в клубе "Адвис", где Руслан Владимирович поиграл недолго – 12 матчей. И после чего перешел в "Подолье" (Хмельницкий). Но амбиции молодого украинца довели его до столицы, где он уверенно закрепился в ЦСКА (Киев), а позже перебрался в "Днепр". Самым ярким отрезком карьеры Костышина стала его игра за "Кривбасс". В составе криворожан он провел более 100 матчей в Премьер-лиге Украины. Именно там он раскрылся как полузащитник с хорошей "челночной" работой — то есть, умением перемещаться между линиями, связывать оборону и атаку.

"Руслан — это тот, кто выходит и делает свою работу. Не для камеры, не для статистики, а ради команды", — говорили о нем партнеры.

Хоть и статистически он выделялся в "Днепре", но болельщики помнят его яркие выступления в "Кривбассе". Руслан Владимирович был одним из лидеров команды и провел в Кривом Роге более 100 матчей. Технически Костышин никогда не считался мастером обводки или дриблинга, но компенсировал это футбольным интеллектом и волевыми качествами. Он был крайне полезен в фазах обороны и перехода в атаку. Его ключевыми задачами были перекрытие линий передач соперника, участие в прессинге на чужой половине поля, а также подстраховка фланговых защитников. В матчах за "Кривбасс" и "Арсенал" он часто действовал в роли так называемой "восьмерки" — игрока между опорником и атакующим хавбеком. Точность передач составляла чуть более 80%, что на тот момент являлось серьезным достижением.

Начало тренерского пути

В 2014 году, закончив игровую карьеру, Костышин возглавил скромный "Колос" из Ковалевки. Тогда команда находилась в аматорском футболе. Мало кто верил, что именно Костышин выведет ее на новый уровень. Его "Колос" запомнился агрессивным стилем: высокий прессинг, ставка на фланговые атаки и использование схемы 4-1-4-1. По ходу сезона 2019/2020 команда демонстрировала впечатляющие цифры. Средний процент владения мячом составлял 55%. "Колос" постоянно держал в напряжении команду соперника и не давал возможности спокойно выйти из обороны в атаку. Среднее количество прессинг-акций за матч составляло около 170.

"Костышин смог создать коллектив, который не боялся рисковать. Его "Колос" был как молодой бык на корриде: без страха и упреков", — оценивал тренера один из футбольных аналитиков.

Но зимой 2022 года Руслан Владимирович решил себя попробовать заграницей и отправился в Казахстан. Там Костышин возглавил местный клуб "Аксу", но уже через год вернулся на родину. Следующей остановкой стал "Днестр", где Руслан Владимирович был консультантом. И вот оно – долгожданное возвращение в "Колос", которое случилось в 2025 году и сейчас болельщики могут наблюдать результаты работы Костышина спустя небольшой промежуток времени. А пока это 11-е место и перспективы закрепиться в середине турнирной таблицы.

70-й матч: триумф над "Шахтером"

19-го апреля в 25-м туре УПЛ состоялся матч с "Шахтером", который стал 70-м на тренерском мостике для Руслана Владимировича. За этот период "Колос" имеет 26 побед, 15 ничьих и 29 поражений. Разница забитых и пропущенных составляет 85-100. Может на первый взгляд показаться, что не так все прекрасно, как преподносят эксперты. Но Костышин еще продолжает набираться опыта и расти как тренер. И его 70-й матч пришелся на серьезного оппонента в виде "горняков", которые еще рассчитывают на борьбу в УПЛ.

Руслан Владимирович не стал изобретать велосипед и вышел в схеме 4-1-2-3, которая варьировалась по ходу встречи в 4-3-2-1. При обороне футболисты опускались ниже и насыщали центр поля, тем самым сдерживали игроков "Шахтера". А в атаке Костышин раскрывал фланги и старался использовать максимальное количество своих подопечных у ворот оппонента. И результат не заставил себя долго ждать. Уже на 38-й минуте "Колос" вел со счетом 0:2, но "горнякам" удалось сократить разрыв за минуту до свистка главного арбитра. "Горняки" в перерыве перестроились и забрали мяч под контроль во втором тайме. Но это не помешало Руслану Владимировичу идеально прочитать соперника и поймать их на контратаке. Три оставшихся гола пришлись на концовку встречи. Как итог – "Колос" выиграл в важнейшем матче для своего тренера, да еще и соперником оказался не абы кто, а "Шахтер".

Журналист сказал Костышину после матча о том, что "Колос" забил 4 гола в ворота "Шахтера", а это даже европейским грандам не удавалось делать часто. На что Руслан Владимирович сдержанно ответил: "Это стечение обстоятельств".

Почему получилось обыграть "Шахтер"? Сразу стоит отметить тактическую гибкость. Руслан Владимирович оценил шансы своей команды и понял, что просто терпеть 90 минут не принесет результата. Грамотной переключение между схемами в зависимости от фаз атаки/обороны позволило забить быстрые голы. Также стоит отметить физическую готовность. "Колос" не поплыл в концовке встречи, а наоборот добавил. Выносливость была на высочайшем уровне, да и по количеству километров гости обошли соперника. И к слову хочется отметить психологическую устойчивость. Костышин наладил ментальное состояние ребят и они не дрожали перед серьезным оппонентов. И к тому же после каждого гола команда сохраняла холодную голову и просто выполняла свою работу. Анализ соперника перед игрой – Руслан Владимирович явно изучил уязвимые стороны "Шахтера" и сделал на этом акцент.

Плюсы и минусы Костышина как тренера

Из сильных сторон Руслана Владимировича хочется отметить его работу как психолога и мотиватора. Он имеет большой опыт игры как футболист, а потому является примером и авторитетом для своих игроков. Костышин умеет зарядить игроков и направить их в правильное русло. Особенно это касается молодежи. Что касается тактической гибкость. Матч с "Шахтером" не первый, где тренер менял формации на протяжении игры. Руслан Владимирович не боится брать ответственность за свои действия и рискует прямо по ходу встречи. Стоит отметить умение работать с ограниченными ресурсами. В наше время не каждый клуб может позволить себе дорогостоящих футболистов, а Костышин без больших бюджетов строит конкурентоспособную команду. И пожалуй финальное – это прессинг. Болельщики помнят стиль игры Руслана Владимировича и именно его он старается привить своим игрокам. "Колос" агрессивно давит даже на чужой половине поля, тем самым заставляет оппонента ошибаться.

Что касается слабых сторон, то они в то же время пересекаются с сильными. Так как иногда чрезмерный риск приводит к тому, что команда не в состоянии выполнить установку тренера. И как итог пропускает гол за голом. Но это все компенсируется опытом со временем. Так как у руля Руслан Владимирович находится всего на всего 70 игр, а это означает, что самое интересное еще впереди. Также виден недостаток планомерной работы в позиционной атаке. "Колос" пока редко доминирует в нападении, а вот что касается контратак – здесь полный порядок. Снова вспоминается карьера Костышина как футболиста и его эмоциональность. Руслан Владимирович слишком часто бурно реагирует на события, что иногда мешает холодно оценивать ситуацию.

"Руслану еще нужно научиться выдерживать давление на дистанции в длинных турнирах", — заявил один из футбольных экспертов.

Тактическая схема развития стиля Костышина

В данный момент не все получается так, как хотелось бы. Но становление действительно профессионалом своего дела – это не быстрый процесс. И от матча к матчу болельщики видят старания и попытки сделать футбол "Колоса" лучше. Сейчас можно обратить внимание на стиль Руслана Владимировича, который поэтапно меняется. На данном этапе Костышин больше делает акцент на адаптивной обороне, но постепенно переходит на универсальный прессинг по всему полю. Контратакующая модель, которая сработало с "Шахтером" плавно будет заменяться вариативным позиционным нападением. Ведь именно здесь у Костышина есть определенные проблемы, с которым он должен справиться в ближайшем будущем.

Ставка на стандарты также должна быть пересмотрена, потому как на них далеко не уедешь. "Колос" не лондонский "Арсенал", чтобы без форварда доходить полуфинала Лиги чемпионов. Комбинационный футбол с акцентом на владением – будущий вектор движения Костышина. Стоит больше доверять резервным игрокам и расширять состав. Работа в узкой ротации как правило не приносит серьезных результатов. Эмоции также стоит убирать, потому как они зачастую больше приносят вред, нежели позитивный результат. Со временем болельщики должны увидеть взвешенного и хладнокровного Руслана Владимировича, который выстраивает лидерство через стратегию, а не эмоции. Этот переход не произойдет за одну ночь, но Костышин уже демонстрирует способность к обучению.

Руслан Владимирович – пример того, как целеустремленность, страсть и тактический интеллект могут создать удивительные истории в украинском футболе. Его путь от незаметного полузащитника до одного из самых обсуждаемых тренеров страны вдохновляет. В 70-м матче на тренерском мостике он доказал всем скептикам, что методичная работа, вера в своих футболистов и грамотная тактика способны разрушать стереотипы. Победа над "Шахтером" — это не разовая вспышка, а закономерный итог эволюции. Что ждет Костышина дальше? Есть мнение, что его тренерская философия еще будет востребована в клубах с более высокими амбициями. Но даже если он останется в "Колосе", его влияние на развитие украинского футбола уже очевидно.