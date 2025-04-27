Леоненко: Если Динамо чемпион, то обязано побеждать, в противном случае киевляне нарвутся на критику от болельщиков

Сегодня в 18:00 "Динамо" сыграет против "Шахтера".

Бывший тренер "Динамо" Виктор Леоненко рассказал о том, что ожидает от игры.

"Динамо" должно доказывать, что они чемпионы. Если Шовковский выпустит второй состав, то это будет означать, что немножко испугались. Чемпионство нужно подтверждать, чтобы у болельщиков не оставалось осадка.

Фаворит в этом матче - "Динамо"! В "Шахтере" очень много пижонов, поэтому у них ничего не получается. В сборной назначили сами себя звездами, теперь - в "Шахтере". Они забыли, что чемпионство надо подтверждать, а в нашем чемпионате это сделать несложно.

Уровень УПЛ сейчас - это первенство города. Я лучше буду у себя во дворе подметать, чем матчи нашего чемпионата смотреть, хотя "Шахтер" - "Динамо" посмотрю, чтобы потом игру на молекулы разобрать

Я не люблю давать прогнозы. Пусть выиграет сильнейший. Если Динамо чемпион, то обязано побеждать, в противном случае киевляне нарвутся на критику от болельщиков. Если Динамо будет играть на ничью, то это не чемпионский подход. Я жду качества и хорошей игры от обеих команд, чтобы получить удовольствие и болельщики радовались, а не матерились".