Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ворскла – Верес: стартовые составы на матч
Максимов против Шандрука
Фото: ФК Ворскла
В поединке 26 тура чемпионата Украины "Ворскла" в Полтаве примет "Верес". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.
- "Ворскла": Исенко – Крупский, Павлюк, Хрипчук, Бацула – Кане, Пердута, Скляр, Мякушко – Иеде, Ндукве.
- Запасные хозяев: Юцишин, Островский, Нестеренко, Е. Пасич, Челядин, Авдили, Малыш.
- "Верес": Кожухарь – Куция, Гончаренко, Вовченко, Е. Шевченко – Луан, Клец, Харатин, Дахновский – Степанюк, Гайдучик.
- Запасные гостей: Когут, Кулик, Протасевич, Чечер, Балаба, Смеян, Баран, Кучеров, Шарай, Лепский, Годя, Венделл.
Перед этим матчем "Ворскла" идет на 14 месте – в зоне переходных матчей. Верес занимает седьмое место. У команд 21 и 35 очков соответственно.
Старт встречи запланирован на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию противостояния.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:УПЛ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Символично. Динамо может положить конец 25-летней серии Шахтера
- Кубок Испании. Барселона – Реал 3:2. Видео голов и обзор матча
- Кубок Испании. Барселона - Реал 3:2. Каталонцы выигрывают в Эль Классико и берут трофей!
- "Это выдающийся человек, выдающийся тренер": Кравченко почтил память тренера, открывшему для него Высшую лигу
- Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО
- Жена звезды Реала попала в рейтинг Forbes: среди самых успешных женщин мира
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000