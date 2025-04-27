Ворскла – Верес: стартовые составы на матч

В поединке 26 тура чемпионата Украины "Ворскла" в Полтаве примет "Верес". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

"Ворскла": Исенко – Крупский, Павлюк, Хрипчук, Бацула – Кане, Пердута, Скляр, Мякушко – Иеде, Ндукве.

Исенко – Крупский, Павлюк, Хрипчук, Бацула – Кане, Пердута, Скляр, Мякушко – Иеде, Ндукве. Запасные хозяев: Юцишин, Островский, Нестеренко, Е. Пасич, Челядин, Авдили, Малыш.

"Верес": Кожухарь – Куция, Гончаренко, Вовченко, Е. Шевченко – Луан, Клец, Харатин, Дахновский – Степанюк, Гайдучик.

Кожухарь – Куция, Гончаренко, Вовченко, Е. Шевченко – Луан, Клец, Харатин, Дахновский – Степанюк, Гайдучик. Запасные гостей: Когут, Кулик, Протасевич, Чечер, Балаба, Смеян, Баран, Кучеров, Шарай, Лепский, Годя, Венделл.

Перед этим матчем "Ворскла" идет на 14 месте – в зоне переходных матчей. Верес занимает седьмое место. У команд 21 и 35 очков соответственно.

Старт встречи запланирован на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию противостояния.