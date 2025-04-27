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Президент Левого Берега поделился впечатлениями от нынешнего сезона УПЛ

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И об Кубка Украини

Президент Левого Берега поделился впечатлениями от нынешнего сезона УПЛ

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Президент "Левого Берега" Николай Павлов рассказал о том, как проходит нынешний сезон УПЛ и о Кубке Украины.

Мне нравится, как проходят игры чемпионата - есть напряжение, эмоции. Лично я выделяю три команды: "Динамо", "Александрию" и "Верес".

Какая из команд вам не импонирует?

А вот кто не производит впечатление - начиная с "ЛНЗ" и дальше те, кто рядом с ними в таблице.

О "Буковине", как сенсационном полуфиналисте Кубка Украины из низших лиг, сейчас говорят все - что скажете об их прорыве в Кубке?

Я переживаю за "Буковину", потому что там работает Григорий Чурилов. У меня была возможность сотрудничать с ним в "Мариуполе", поэтому за эту команду болею. Мне нравится их подход. Я искренне желаю им удачи и очень хочу, чтобы им удалось выйти в Премьер-лигу.

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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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