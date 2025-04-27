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Милевский спрогнозировал счет матча Шахтер – Динамо
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Фото: instagram.com/timi1010
Сегодня пройдет украинское дерби - встретятся киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".
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Бывший нападающий Артем Милевский спрогнозировал счет этой встречи:
"Считаю, что обе команды забьют и будет ничья - 1:1. У "Динамо" отметится Андрей Ярмоленко, а у "Шахтера" - Георгий Судаков", — сказал бывший игрок.
Добавим, что матч состоится в 18.00.
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Источник:УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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