А был ли офсайд? Ворскла забила Вересу на 25 минуте матча – ВИДЕО

"Ворскла" в Полтаве играет против "Вереса" в 26 туре Украинской Премьер-лиги. В середине первого тайма хозяева открыли счет во встрече.

На 25 минуте Мякушко вывел Кане на свидание с голкипером. Малиец пробил в левый угол ворот, голкипер завалился в правый.

Игрок эффектно отпраздновал гол. А также в итоге все же подтвердилось с помощью VAR, что Кане избежал офсайда.

Для малийца это третий гол в 26 матчах текущего сезона. Мякушко оформил первый ассист.

За ходом дальнейших событий поединка следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.