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А был ли офсайд? Ворскла забила Вересу на 25 минуте матча – ВИДЕО

Премьер-лига

С эффектным празднованием

А был ли офсайд? Ворскла забила Вересу на 25 минуте матча – ВИДЕО

Фото: ФК Ворскла

UA-Футбол
Новина українською

"Ворскла" в Полтаве играет против "Вереса" в 26 туре Украинской Премьер-лиги. В середине первого тайма хозяева открыли счет во встрече.

На 25 минуте Мякушко вывел Кане на свидание с голкипером. Малиец пробил в левый угол ворот, голкипер завалился в правый.

Игрок эффектно отпраздновал гол. А также в итоге все же подтвердилось с помощью VAR, что Кане избежал офсайда.

Для малийца это третий гол в 26 матчах текущего сезона. Мякушко оформил первый ассист.

За ходом дальнейших событий поединка следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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Ворскла (Полтава) Сергей Мякушко Верес (Ровно) Ибрахим Кане
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Комментарии
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старий фан (Рівне)
27.04.2025 в 13:50
Захисники "Вереса" нічого не роблять, а полтавчани гол не можуть забити. Як Гончаренку та Вовченку ще показати, що вони відбирати м'яч не збираються? Це якась клоунада.
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Комментарии 2
старий фан (Рівне)
27.04.2025 в 13:50
Захисники "Вереса" нічого не роблять, а полтавчани гол не можуть забити. Як Гончаренку та Вовченку ще показати, що вони відбирати м'яч не збираються? Це якась клоунада.
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старий фан (Рівне)
27.04.2025 в 13:43
За інсайдерською інформацією Верес має програти обов'язкові три гри - Ворсклі, Оболоні і , якщо буде потрібно , ЛНЗ . Те, як Верес "грає" сьогодні - підтверджує інсайд. На жаль власники міняються, а народна команда любить продавати ігри.
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