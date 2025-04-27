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А был ли офсайд? Ворскла забила Вересу на 25 минуте матча – ВИДЕО
С эффектным празднованием
Фото: ФК Ворскла
"Ворскла" в Полтаве играет против "Вереса" в 26 туре Украинской Премьер-лиги. В середине первого тайма хозяева открыли счет во встрече.
На 25 минуте Мякушко вывел Кане на свидание с голкипером. Малиец пробил в левый угол ворот, голкипер завалился в правый.
Игрок эффектно отпраздновал гол. А также в итоге все же подтвердилось с помощью VAR, что Кане избежал офсайда.
Для малийца это третий гол в 26 матчах текущего сезона. Мякушко оформил первый ассист.
За ходом дальнейших событий поединка следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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