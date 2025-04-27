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Президент Левого Берега рассказал, что ожидает от матча Шахтера против Динамо
Хочет увидеть качественную игру
Президент "Левого Берега" Николай Павлов поделился мнением о том, что он ожидает от главного матча 26-го тура, "Шахтер" - "Динамо".
"Прежде всего, качественного футбола - потому что встречаются наши флагманы, на которых, так или иначе, все равняются. Хочется, чтобы игра получилась более содержательной в плане игры, чем карточек, нервов и так далее. Я сам много лет отработал тренером, поэтому понимаю тот уровень эмоций и ответственности, который сейчас есть у Пушича и Шовковского. В этом сезоне будет еще один матч "Динамо" и "Шахтера" - еще и в финале Кубка Украины, поэтому мне очень интересно, как тренерские штабы распределят силы, выдержат дистанцию и календарь", — сказал Павлов.
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