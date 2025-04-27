"Если Шахтер обыграет Динамо"... Эксперт выделил изюминку украинского Классического дерби

Украинских болельщиков сегодня ждет футбольный спектакль, в котором сойдутся две самые титулованные команды страны - донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Своими мыслями относительно этого поединка с корреспондентом UA-Футбол поделился бывший форвард "Днепра", "Полиграфтехники"/"Александрии", "Ворсклы" и "Металлиста" Сергей Чуйченко.

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- Как думаете, украинское классико для "Шахтера" - дело чести или отсрочка вероятного чемпионства "Динамо"?

- Безусловно, в первую очередь - дело чести. Не имеет значения, на каких местах соперники находятся в турнирной таблице, но этот матч для обоих является принципиальным. Встречи между "Шахтером" и "Динамо" всегда относились к категории дерби, поэтому сегодня обе команды выйдут на игру, как на последнюю. Никто из них не будет отбывать номер, а будет стремиться доказать свое превосходство. Особенно это касается "Шахтера", который в нынешнем сезоне отстал от "Динамо". Поэтому сегодня "горняки" будут бороться до конца.

- Каким образом, на ваш взгляд, построят игру соперники?

Я думаю, что обе команды будут играть осторожно. Перестраховываясь, киевляне будут действовать от обороны, рассчитывая на контратаки. На них не будет давить психологическое бремя, ведь они имеют больше очков, чем конкуренты и поэтому достаточно уверенно себя чувствуют в турнирной таблице. В отличие от динамовцев, "Шахтеру" нужно будет при любых условиях идти вперед и доказывать свою способность в борьбе за победу и максимально высокое итоговое место. Понятное дело, команде Марино Пушича нужен будет только максимальный результат, поэтому она будет искать шансы у ворот соперника. Для "Шахтера" крайне важно доказать, что он способен обыграть киевское "Динамо". Поэтому повторюсь: "горняки" будут нагнетать больше, чем динамовцы, которые будут играть на контратаках.

- Какой результат в этой встрече будет больше устраивать "Александрию", которая пока занимает второе место?

- Не имеет значения, на каких местах соперники находятся в турнирной таблице, но этот матч для обоих является принципиальным. Встречи между "Шахтером" и "Динамо" всегда относились к категории дерби, поэтому сегодня обе команды выйдут на игру, как на последнюю. Никто из них не будет отбывать номер, а будет стремиться доказать свое превосходство.

- Рискнете спрогнозировать результат матча?

- Думаю, что будет ничья, 1:1.