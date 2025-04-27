Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Если Шахтер обыграет Динамо"... Эксперт выделил изюминку украинского Классического дерби
Встретятся непримиримые соперники, для которых победа - превыше всего
Украинских болельщиков сегодня ждет футбольный спектакль, в котором сойдутся две самые титулованные команды страны - донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Своими мыслями относительно этого поединка с корреспондентом UA-Футбол поделился бывший форвард "Днепра", "Полиграфтехники"/"Александрии", "Ворсклы" и "Металлиста" Сергей Чуйченко.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
- Как думаете, украинское классико для "Шахтера" - дело чести или отсрочка вероятного чемпионства "Динамо"?
- Безусловно, в первую очередь - дело чести. Не имеет значения, на каких местах соперники находятся в турнирной таблице, но этот матч для обоих является принципиальным. Встречи между "Шахтером" и "Динамо" всегда относились к категории дерби, поэтому сегодня обе команды выйдут на игру, как на последнюю. Никто из них не будет отбывать номер, а будет стремиться доказать свое превосходство. Особенно это касается "Шахтера", который в нынешнем сезоне отстал от "Динамо". Поэтому сегодня "горняки" будут бороться до конца.
- Каким образом, на ваш взгляд, построят игру соперники?
Я думаю, что обе команды будут играть осторожно. Перестраховываясь, киевляне будут действовать от обороны, рассчитывая на контратаки. На них не будет давить психологическое бремя, ведь они имеют больше очков, чем конкуренты и поэтому достаточно уверенно себя чувствуют в турнирной таблице. В отличие от динамовцев, "Шахтеру" нужно будет при любых условиях идти вперед и доказывать свою способность в борьбе за победу и максимально высокое итоговое место. Понятное дело, команде Марино Пушича нужен будет только максимальный результат, поэтому она будет искать шансы у ворот соперника. Для "Шахтера" крайне важно доказать, что он способен обыграть киевское "Динамо". Поэтому повторюсь: "горняки" будут нагнетать больше, чем динамовцы, которые будут играть на контратаках.
- Какой результат в этой встрече будет больше устраивать "Александрию", которая пока занимает второе место?
- Не имеет значения, на каких местах соперники находятся в турнирной таблице, но этот матч для обоих является принципиальным. Встречи между "Шахтером" и "Динамо" всегда относились к категории дерби, поэтому сегодня обе команды выйдут на игру, как на последнюю. Никто из них не будет отбывать номер, а будет стремиться доказать свое превосходство.
- Рискнете спрогнозировать результат матча?
- Думаю, что будет ничья, 1:1.
Популярное сейчас
- Символично. Динамо может положить конец 25-летней серии Шахтера
- Рексем – первая команда в английском футболе, которая три сезона подряд оформляет повышение в классе
- Кубок Барсы, чемпионство Селтика, поражение Миколенко, падение Черноморца, ничьи Кривбасса и Карпат. Главные новости за 26 апреля
- Выход Динамо в финал Кубка Украины потянул за собой гарантирование еврокубков для другого участника УПЛ
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ
- Морозюки снова вместе? Ирина подарила Николаю страстный поцелуй. ВИДЕО