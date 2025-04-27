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Проверка фаворита. Стартовые составы на матч Колос - Полесье
Матч начнется в 15:30 по киевскому времени
Фото - Колос
В Украинской Премьер-Лиге встречаются "Колос" и "Полесье".
Руслан Костышин выставляет такой состав хозяев:
Пахолюк - Сухар, Бурда, Козик, Цуриков - Красничи - Гагно, Ррапай - Третьяков, Сидоров, Велетень.
Имад Ашур выпустил следующих 11-ти футболистов:
Волынец - Майсурадзе, Матич, Чоботенко, Тейлор – Бабенко, Сарапий - Крушинский - Назаренко, Батиста, Гуцуляк.
К матчу "Колос" занимает 11-е место в турнирной таблице, имея 27 баллов. "Полесье" - четвертое с 42-мя набранными баллами.
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Матч начнется в 15:30 по киевскому времени.
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