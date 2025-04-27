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Проверка фаворита. Стартовые составы на матч Колос - Полесье

Премьер-лига

Матч начнется в 15:30 по киевскому времени

Проверка фаворита. Стартовые составы на матч Колос - Полесье

Фото - Колос

Новина українською

В Украинской Премьер-Лиге встречаются "Колос" и "Полесье".

Руслан Костышин выставляет такой состав хозяев:

Пахолюк - Сухар, Бурда, Козик, Цуриков - Красничи - Гагно, Ррапай - Третьяков, Сидоров, Велетень.

Имад Ашур выпустил следующих 11-ти футболистов:

Волынец - Майсурадзе, Матич, Чоботенко, Тейлор – Бабенко, Сарапий - Крушинский - Назаренко, Батиста, Гуцуляк.

К матчу "Колос" занимает 11-е место в турнирной таблице, имея 27 баллов. "Полесье" - четвертое с 42-мя набранными баллами.

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Матч начнется в 15:30 по киевскому времени.

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Украинская Премьер-лига Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир)
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Полiccя (Житомир)
27.04.2025 в 14:25
Фаворит Колос. Костишинин повинен дати майстер клас додіку ашуру
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Комментарии 1
avatar
Полiccя (Житомир)
27.04.2025 в 14:25
Фаворит Колос. Костишинин повинен дати майстер клас додіку ашуру
Ответить
1
0

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