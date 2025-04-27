И снова ассист Мякушка. Ворскла удвоила преимущество в матче против Вереса на старте второго тайма – ВИДЕО

"Ворскла" и "Верес" играют в Полтаве очный матч 26 тура. Старт второго тайма стал успешным для подопечных Максимова – они забили второй гол в противостоянии.

На 58-й минуте прошла атака полтавчан левым флангом. Мякушко прострелил в центр, Ндукве принял на ход и пробил мимо голкипера.

Для Мякушко это второй ассист в этом матче. А вот Ндукве забил во втором поединке подряд. В общей сложности на счету нападающего три гола в текущем сезоне.

UA-Футбол проводит текстовую прямую трансляцию этого противостояния.