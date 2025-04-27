Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
И снова ассист Мякушка. Ворскла удвоила преимущество в матче против Вереса на старте второго тайма – ВИДЕО
Полтавчане близки к первой победе за пять поединков
vorskla.com.ua
"Ворскла" и "Верес" играют в Полтаве очный матч 26 тура. Старт второго тайма стал успешным для подопечных Максимова – они забили второй гол в противостоянии.
На 58-й минуте прошла атака полтавчан левым флангом. Мякушко прострелил в центр, Ндукве принял на ход и пробил мимо голкипера.
Для Мякушко это второй ассист в этом матче. А вот Ндукве забил во втором поединке подряд. В общей сложности на счету нападающего три гола в текущем сезоне.
UA-Футбол проводит текстовую прямую трансляцию этого противостояния.
Популярное сейчас
- Символично. Динамо может положить конец 25-летней серии Шахтера
- Праздник красных карточек. Кто еще получил удаление в матче Кубка Испании
- Рексем – первая команда в английском футболе, которая три сезона подряд оформляет повышение в классе
- Рух дожимает, Кривбасс играет вничью, Карпаты буксуют. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО
- Морозюки снова вместе? Ирина подарила Николаю страстный поцелуй. ВИДЕО