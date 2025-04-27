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Украинское классическое. Шахтер – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Без лишних представлений

Украинское классическое. Шахтер – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Это один из основных матчей в украинском футболе, несмотря на положение команд в турнирной таблице. Да, у "горняков" шансы стать чемпионами близки к нулю, ведь разрыв до первого "Динамо" составляет 10 очков. Однако и "насолить" извечному конкуренту можно, который все еще борется за лидерство с "Александрией".

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"Динамо" в этом сезоне еще не уступало во внутренних турнирах. Однако последняя победа киевлян над Шахтером датируется апрелем 2021 года. И пусть с тех пор было несколько ничьих.

Так что интрига в этом матче точно велика. Его старт на “Арене Львов” запланирован на 18:00. В прямом эфире поединок будет транслировать УПЛ ТВ. Просмотреть его можно на OTT-сервисе MEGOGO.

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Чемпионат Украины, 26 тур

27 апреля, 18:00. "Арена Львов"

Главный арбитр: Виталий Романов

Прямая трансляция: УПЛ ТВ

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Трансляція матчу Шахтар - Динамо
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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