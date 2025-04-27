Легенда Шахтера заявил, как возможная победа над Динамо повлияет на горняков

Тренер вратарей "Шахтера" Андрей Пятов накануне матча "горняков" против "Динамо" для УПЛ ТВ рассказал, что ожидает от игры.

"Если мы обыграем "Динамо", то это придаст нам уверенности перед кубком. За этот короткий период между сегодняшней игрой и кубком мы будем брать информацию из этого матча. И поэтому для нас это хорошая репетиция на высоком уровне, как и для 'Динамо'.

'Шахтер' должен выигрывать все оставшиеся матчи. Сегодня игра с 'Динамо' - мы должны победить. Следующий - 'Черноморец'. И так все матчи.

Мы не смотрим ни на кого. Мы понимаем, в каком мы положении и на каком месте. И только победы в последних играх придадут нам уверенности на следующий сезон", — сказал Пятов.