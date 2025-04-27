ПЛ. Ворскла – Верес 3:0. Полтавчане не собираются вылетать

Воскресную программу 24-го тура в украинской Премьер-Лиге открывали очным поединком "Ворскла" и "Верес".

Что касается стартовых составов, то в "Ворскле" не играли травмированный Кулач и дисквалифицированный Кулаковский, на поле вышли сразу два номинальных форварда - Иеде и Ндукве. Остались на скамье запасных Авдили и Малыш, много игравших в последнее время. У "Вереса" после повреждения на правый фланг обороны вернулся Куция, пропустивший 2 последних матча, на других позициях все прогнозируемо.

"Верес" начал матч активнее, хотя победа больше нужна полтавской команде. Степанюк благодаря успешному прессингу от партнеров оказался на ударной позиции, но пробил мимо ворот. Заброс от Харатина на правый фланг не сумел догнать Луан.

"Ворскла" ответила своим полумоментом. Иеде подал с левого фланга в центр штрафной, где Ндукве лишь немного задел мяч головой. Прострел Бацулы с левого фланга прервал Вовченко и выбил мяч за пределы штрафной.

Через несколько минут Кане метров с 30-ти пробил по воротам, но просто по центру, так что это не стало проблемой для Кожухаря.

В середине тайма подопечные Максимова повели в счете. После передачи Ндукве Мякушко в одно касание вывел лицом к лицу с голкипером Кане и малиец не подвел, точно пробив в дальний угол. 1:0. Очень важный гол для полтавской команды.

Буквально через минуту передачу Кане с правого фланга замкнул Скляр, но пробил мимо стойки.

Через несколько минут полтавчане упустили еще один супер-момент. Ндукве выполнил навесную передачу на пробившего в перекладину Скляра, после чего Мякушко добил головой над воротами. Такая "Ворскла" нам нравится!

В конце первой половины игры Бацуле удался шикарный удар с левой ноги, после которого мяч от перекладины пересек линию, но не полностью, так что гол не засчитан.

Первый тайм завершился закономерной победой полтавской команды, которая наконец показывает свои бойцовские качества.

На старте второго игроки "Ворсклы" в третий раз попали в перекладину. После подачи углового на подборе сыграл Скляр и с лету пробил в перекладину. Ровенчане сразу же ответили ударом головой Харатина, который парировал Исенко.

Активность ровенской команды постепенно угасала и "Ворскла" снова завладела инициативой. Сначала прострел Крупского с правого фланга заблокировал Дахновский, а дальний удар Мякушка пролетел мимо ворот.

Через несколько минут "Ворскла" забила второй раз. После передачи Мякушко Ндукве вышел лицом к лицу с Кожухарем и с острого угла пробил голкипера. 2:0 и это уже серьезная заявка на победу.

После этого гола игра успокоилась. "Ворскла" уже не слишком активно шла в атаку, а игроки "Вереса" вообще весь матч отыграли инертно.

Забить гол престижа мог Венделл, но его парировал Исенко, а добивание Степанюка произошло с нарушением правил.

Уже в конце добавленного времени полтавчане отличились в третий раз. Исенко очень далеко вынес мяч от своих ворот и Малыш, находясь спиной к воротам, головой закинул круглого над Кожухарем. 3:0.

Благодаря победе "Ворскла" поднялась на 13-ю позицию с 24-ю баллами в активе. "Верес" с 35-ю очками остался на 7-й позиции.

26-й тур УПЛ

Полтава. "Ворскла им. Бутовского"

"Ворскла" - "Верес" 3:0

Голы: Кане, 25, Ндукве, 58, Малыш, 90+3

"Ворскла": Исенко - Бацула, Хрипчук, Павлюк, Крупский - Мякушко (Челядин, 78), Скляр, Пердута, Кане - Ндукве (Малыш, 70), Иедэ (Авдиль, 83).

"Верес": Кожухарь - Шевченко, Вовченко (Балаба, 46), Гончаренко, Куция - Дахновский (Венделл, 72), Харатин (Кучеров, 62), Клец, Луан (Годя, 62) - Гайдучик (Шарай, 46), Степанюк.

Предупреждения: Павлюк, 67, Пердута, 75.