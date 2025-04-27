Ассист – от голкипера, гол – от арендованного у Динамо игрока. Ворскла добила Верес третьим голом – ВИДЕО

"Ворскла" и "Верес" завершили очное противостояние в Полтаве. Хозяева выиграли со счётом 3:0.

Третий гол был забит на 90+3 минуте. Голкипер "Ворсклы" Павел Исенко выбил мяч, а Навин Малыш в касание ударом головой перекинул Кожухаря.

Малыш появился на поле на 70-й минуте этого матча. Напомним, что он играет за "Ворсклу" на правах аренды из "Динамо" с января этого года. На его счету уже три гола в составе полтавчан.

Подопечные Максимова одержали победу, прервав серию из четырех поражений подряд.