Защитник Кривбасса рассказал, чего не хватило криворожской команде, чтобы одолеть ЛНЗ

Вчера "ЛНЗ" сыграл вничью с "Кривбассом" 0:0.

Защитник криворожской команды Иван Дибанго прокомментировал выездной матч 26-го тура УПЛ.

Иван, сегодня имеем ничью. Какие твои впечатления от игры?

Это плохо, потому что это не тот результат, который нам был нужен. Для "Кривбасса" сейчас каждый поединок как финал. Мы немного расстроены, но продолжим бороться. Еще ничего не потеряно, вся борьба впереди.

Как ты считаешь, справедлив ли в целом сегодняшний результат?

Ну, вы знаете, идет концовка сезона. Каждая команда бьется за драгоценные очки. Да, один балл - это не то, чего мы хотим, но должны принять этот результат и двигаться дальше.