Защитник Оболони стал отцом. Пара сообщила пол ребенка

Защитник "Оболони" стал отцом.

Киевский клуб поздравил игрока Валерия Дубка и его жену с рождением мальчика. Это произошло 18 апреля сразу после напряженного матча "Динамо".

"Желаем малышу расти таким же сильным, целеустремленным и уверенным в себе, как его отец. Пусть в семье царят счастье, любовь и здоровье", - пожелал клуб.

"Оболонь" показала фотографии

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В этом сезоне Валерий Дубко сыграл 23 матча за "Оболонь" во всех турнирах, в которых забил один гол.