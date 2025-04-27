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Защитник Оболони стал отцом. Пара сообщила пол ребенка
Поздравляем!
Фото: Оболонь
Защитник "Оболони" стал отцом.
Киевский клуб поздравил игрока Валерия Дубка и его жену с рождением мальчика. Это произошло 18 апреля сразу после напряженного матча "Динамо".
"Желаем малышу расти таким же сильным, целеустремленным и уверенным в себе, как его отец. Пусть в семье царят счастье, любовь и здоровье", - пожелал клуб.
"Оболонь" показала фотографии
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В этом сезоне Валерий Дубко сыграл 23 матча за "Оболонь" во всех турнирах, в которых забил один гол.
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Источник:Оболонь
Опубликовал: Владислав Прийменко
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