УПЛ. Колос - Полесье 1:1. На весь матч волков не хватило

VBET Лига. 26-й тур

27 апреля. Ковалевка. "Колос"

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)

"Колос" - "Полесье" 1:1



Голы: Велетень 56 - Сарапий 46

"Колос": Пахолюк - Сухарь (Демченко 23), Бурда, Козик, Цуриков - Ррапай (Ореховский 63), Гагно, Красничи, Велетень, Третьяков (Алефиренко 82), Сидоров (Ковталюк 63).

"Полесье": Волынец - Тейлор (Виалле 61), Чоботенко, Матич, Майсурадзе - Сарапий, Бабенко, Крушинский (Андриевский 73) - Гуцуляк (Бристрич 81), Назаренко, Батиста (Битон 81)



Предупреждения: Бурда 70 - Гуцуляк 61, Крушинский 62



Вопреки проведенным на поле 120 минутам в кубковом поединке с "Шахтером", ротацию Ашур проводить не стал. Единственным изменением в составе стал первый выход в рамках ворот за полтора месяца Волынца.

Впрочем, усталости у игроков "Полесья" совсем не чувствовалось. Особенно активны у "волков" были фланги. На 10-й минуте Назаренко воспользовался обрезкой Бурды, выдал в падении на Батисту, но тот ударил с выгодной позиции выше ворот.

Уже в середине первого тайма Костышин решил сделать неожиданную замену - вместо Сухаря на поле появился Демченко. Видимо, не слишком понравилось специалисту то, как латераль справлялся со сдерживанием левого вингера соперника.

После этого житомирский клуб стал развивать атаки больше через противоположный фланг. На 26-й минуте Гуцуляк сместился в центр и пробил в руки голкиперу. К концовке первой половины встречи Алексей снова повозил защитников, навесил на Батисту, который перенаправил головой мяч в ворота, но Пахолюк снова оказался на месте, вытянув снаряд из самой ленточки.

Перед перерывом сумел огрызнуться и "Колос". Хорошо разыгранная контратака завершилась опасным ударом Велетня, но в итоге в эпизоде был зафиксирован офсайд.

Открыть счет "Полесью" удалось сразу после выхода с перерыва. Майсурадзе прошел без сопротивления по левому флангу, выкатил в центр на Сарапия, и тот бильярдным ударом точно положил мяч в дальний угол.

На 55-й минуте обязан преимущество гостей был развивать Батиста, но в дуэли 1 на 1 с Пахолюком уругваец оказался вновь слабее.

Такое расточительство подопечные Костышина не простили, и тут же ответили голом. Велетень воспользовался суетой в штрафной "Полесья", и с нескольких метров точно пробил в ближний нижний угол.

Вскоре проблемы житомирского клуба усугубились травмой неплохо себя проявившего Тэйлора.

Характер игры в середине второго тайма совсем поменялся - команды будто поменялись ролями. Как следствие - "Колос" чуть не вышел вперед. Демченко подал в штрафную на свободного Цурикова, а Владислав пробил в штангу.

Далее "Полесью" удалось оклематься и снова завладеть инициативой. На 80-й минуте Чоботенко забросил из глубины на Сарапия, но хавбек свой шанс не реализовав, пробив на силу выше ворот.

В компенсированное время ковалевцы чуть было не умудрились вырвать победу. Отметивший вчера день рождения Ковталюк вогнал мяч в сетку после розыгрыша углового, но арбитр свое решение засчитать гол в итоге отменил из-за офсайда.

Учитывая развитие событий на поле, результат поединка можно назвать справедливым. У "Полесья" в турнирной таблице не изменилось ровным счетом ничего благодаря ничьям двух конкурентов в лице "Карпат" и "Кривбасса", а "Колос" все еще замыкает топ-10, опережая зону стыковых матчей на 4 очка.