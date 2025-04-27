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Ворскла – Верес 3:0. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига

С ассистом от голкипера

Ворскла – Верес 3:0. Видео голов и обзор матча

Фото: ФК Ворскла

UA-Футбол
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В поединке 26 тура чемпионата Украины "Ворскла" дома разгромила "Верес" со счетом 3:0. Дубль из ассистов оформил Сергей Мякушко, который помог своим партнерам забить два первых гола. А во время третьего взятия ворот результативную передачу на свой счет записал голкипер полтавчан Павел Исенко. Этот гол получился особенно неожиданным, а его автором стал джокер, который вышел на замену.

УПЛ, 26 тур

"Ворскла" – "Верес" 3:0

Голы: Кане 25, Ндукве 58, Малыш 90+3

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