Ворскла – Верес 3:0. Видео голов и обзор матча

В поединке 26 тура чемпионата Украины "Ворскла" дома разгромила "Верес" со счетом 3:0. Дубль из ассистов оформил Сергей Мякушко, который помог своим партнерам забить два первых гола. А во время третьего взятия ворот результативную передачу на свой счет записал голкипер полтавчан Павел Исенко. Этот гол получился особенно неожиданным, а его автором стал джокер, который вышел на замену.

УПЛ, 26 тур

"Ворскла" – "Верес" 3:0

Голы: Кане 25, Ндукве 58, Малыш 90+3