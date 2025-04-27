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Ворскла – Верес 3:0. Видео голов и обзор матча
С ассистом от голкипера
Фото: ФК Ворскла
В поединке 26 тура чемпионата Украины "Ворскла" дома разгромила "Верес" со счетом 3:0. Дубль из ассистов оформил Сергей Мякушко, который помог своим партнерам забить два первых гола. А во время третьего взятия ворот результативную передачу на свой счет записал голкипер полтавчан Павел Исенко. Этот гол получился особенно неожиданным, а его автором стал джокер, который вышел на замену.
УПЛ, 26 тур
"Ворскла" – "Верес" 3:0
Голы: Кане 25, Ндукве 58, Малыш 90+3
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