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Полесье в начале второго тайма вышло вперед в матче против Колоса. Видео гола
Вот это начало
Фото: ФК Полісся
"Полесье" в начале второго тайма вышло вперед в матче против „Колоса“.
Футболисты житомирского клуба пошли в атаку. Майсурадзе сделал передачу на Сарапия.
Защитник забил в ворота хозяев.
Второй гол Сарапия в чемпионате Украины. Текстовую трансляцию смотрите на сайте.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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