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Полесье в начале второго тайма вышло вперед в матче против Колоса. Видео гола

Премьер-лига

Вот это начало

Полесье в начале второго тайма вышло вперед в матче против Колоса. Видео гола

Фото: ФК Полісся

Новина українською

"Полесье" в начале второго тайма вышло вперед в матче против „Колоса“.

Футболисты житомирского клуба пошли в атаку. Майсурадзе сделал передачу на Сарапия.

Защитник забил в ворота хозяев.

Второй гол Сарапия в чемпионате Украины. Текстовую трансляцию смотрите на сайте.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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