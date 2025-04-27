Полесье в начале второго тайма вышло вперед в матче против Колоса. Видео гола

"Полесье" в начале второго тайма вышло вперед в матче против „Колоса“.

Футболисты житомирского клуба пошли в атаку. Майсурадзе сделал передачу на Сарапия.

Защитник забил в ворота хозяев.

Второй гол Сарапия в чемпионате Украины. Текстовую трансляцию смотрите на сайте.