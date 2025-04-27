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5 защитников от Пушича. Известны стартовые составы на поединок Шахтер - Динамо

Премьер-лига
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5 защитников от Пушича. Известны стартовые составы на поединок Шахтер - Динамо

Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий

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В центральном матче 26-го тура УПЛ встретятся между собой "Шахтер" и "Динамо". Матч пройдет во Львове, на стадионе "Арена Львов".

Марино Пушич и Александр Шовковский определились со стартовыми составами. Начало игры - в 18:00.

Стартовый состав "Шахтера": Ризнык Дмитрий, Бондарь Валерий, Марлон, Эгиналду, Кевин, Педро Энрике, В. Тобиас, Грам Алаа, Бондаренко Артем, Матвиенко Николай (К), Педриньо.

Запасные: Твардовский Денис, Л. Траоре, Крыськив Дмитрий, Швед Марьян, Судаков Георгий, Азаров Иракли, Кауан Элиас, Глущенко Антон, Назарина Егор, Алиссон, Невертон, Фарина Марьян.

Стартовый состав "Динамо": Нещерет Руслан, Попов Денис, Ярмоленко Андрей, Шапаренко Николай, Ванат Владислав, Тымчик Александр, Кабаев Владислав, Буяльский Виталий (К), Михавко Тарас, Дубинчак Владислав, Михайленко Николай.

Запасные: Моргун Валентин, Вивчаренко Константин, Бражко Владимир, Волошин Назар, Рубчинский Валентин, Караваев Александр, Дячук Максим, Лучкевич Валерий, Герреро, Биловар Кристиан, Брагару Максим, Пихаленок Александр.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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