Его не остановить. Колос быстро сравнял счет в матче с Полесьем. Видео гола

"Колос" быстро сравнял счет в матче с "Полесьем".

Футболисты хозяев нашли свободное пространство в центре поля и сделали атаку на штрафную "Полесья". "Волки" отзащищались, но мяч вновь оказался у хозяев.

Передача в свободную зону в штрафной и Великан использовал свой шанс.

Видео гола:

Это третий гол полузащитника в УПЛ.