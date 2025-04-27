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Его не остановить. Колос быстро сравнял счет в матче с Полесьем. Видео гола
Кто же, как не этот игрок
Фото: ФК Колос
"Колос" быстро сравнял счет в матче с "Полесьем".
Футболисты хозяев нашли свободное пространство в центре поля и сделали атаку на штрафную "Полесья". "Волки" отзащищались, но мяч вновь оказался у хозяев.
Передача в свободную зону в штрафной и Великан использовал свой шанс.
Видео гола:
Это третий гол полузащитника в УПЛ.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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