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Его не остановить. Колос быстро сравнял счет в матче с Полесьем. Видео гола

Премьер-лига

Кто же, как не этот игрок

Его не остановить. Колос быстро сравнял счет в матче с Полесьем. Видео гола

Фото: ФК Колос

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"Колос" быстро сравнял счет в матче с "Полесьем".

Футболисты хозяев нашли свободное пространство в центре поля и сделали атаку на штрафную "Полесья". "Волки" отзащищались, но мяч вновь оказался у хозяев.

Передача в свободную зону в штрафной и Великан использовал свой шанс.

Видео гола:

Это третий гол полузащитника в УПЛ.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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