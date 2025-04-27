Колос мог выйти вперед на последних минутах матча с Полесьем. Судья гол не засчитал

"Колос" мог выйти вперед на последних минутах матча с "Полесьем".

Киевский клуб заработал штрафной. Великан сделал подачу, мяч отбили защитники "Полесья". Но он достался игроку хозяев.

Ковталюк пробил и забил свой второй гол за киевскую команду. Он побежал праздновать с командой. Но Алексею Деревинскому просигнализировали, что могло быть положение вне игры.

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Проверка показала, что Ковталюк находился в офсайде и гол отменили.

"Колос" и "Полесье" сыграли вничью 1:1.