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Колос мог выйти вперед на последних минутах матча с Полесьем. Судья гол не засчитал

Премьер-лига

Был бы невероятный сценарий

Колос мог выйти вперед на последних минутах матча с Полесьем. Судья гол не засчитал

Фото: Колос

Новина українською

"Колос" мог выйти вперед на последних минутах матча с "Полесьем".

Киевский клуб заработал штрафной. Великан сделал подачу, мяч отбили защитники "Полесья". Но он достался игроку хозяев.

Ковталюк пробил и забил свой второй гол за киевскую команду. Он побежал праздновать с командой. Но Алексею Деревинскому просигнализировали, что могло быть положение вне игры.

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Проверка показала, что Ковталюк находился в офсайде и гол отменили.

"Колос" и "Полесье" сыграли вничью 1:1.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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