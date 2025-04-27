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Колос мог выйти вперед на последних минутах матча с Полесьем. Судья гол не засчитал
Был бы невероятный сценарий
Фото: Колос
"Колос" мог выйти вперед на последних минутах матча с "Полесьем".
Киевский клуб заработал штрафной. Великан сделал подачу, мяч отбили защитники "Полесья". Но он достался игроку хозяев.
Ковталюк пробил и забил свой второй гол за киевскую команду. Он побежал праздновать с командой. Но Алексею Деревинскому просигнализировали, что могло быть положение вне игры.
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Проверка показала, что Ковталюк находился в офсайде и гол отменили.
"Колос" и "Полесье" сыграли вничью 1:1.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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