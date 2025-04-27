Уступили в желании. Шандрук резюмировал поражение Ворскле

Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук прокомментировал разгромное поражение команды в матче с "Ворсклой" (0:3) в рамках 26-го тура УПЛ.

"Сегодня все было заметно невооруженным глазом. "Ворскла" больше хотела победить. Минут пять-семь на старте мы неплохо играли. А потом начали проигрывать единоборства. Это сегодня, наверное, стало ключевым фактором, учитывая погодные условия. Из-за сильного ветра поле быстро высыхало, даже полив не помог. "Ворскла" заслуженно победила сегодня, потому что полтавчане больше этого хотели", - сказал Шандрук.

По состоянию на сейчас "Верес" занимает 7-е место в турнирной таблице. В его активе 35 очков.