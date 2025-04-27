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Барселона и Динамо демонстрируют характер. Обзор испанского и украинского Класико

Премьер-лига

Говорим о главных матчах уик-энда

Барселона и Динамо демонстрируют характер. Обзор испанского и украинского Класико

Фото: 1) Аліна Єрофеєва, UA-Футбол; 2) Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем два Классических противостояния – украинское и испанское. Послушать выпуски UA-Футбол Talk можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Apple Podcasts, YouTube, YouTube Music, Castbox, Pocket Casts, Spotify for Podcasters, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг подписывайтесь, комментируйте, оценивайте. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол.

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Характер молодой "Барселоны" затмил опыт мадридского "Реала". А вот "Шахтер", похоже, слишком рано успокоился, и в итоге позволил главному претенденту на золото УПЛ продемонстрировать этот самый характер. Есть ли потенциал на требл у каталонцев? Были ли шансы у морально уставших "сливочных"? Почему "горняки" отпустили, по сути, выигранный матч? Больше мыслей – внутри подкаста.

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На связи с "классическим" подкастом – журналисты Андрей Журба и Назар Черковский

Таймкоды:

00:48 – "Шахтер" – "Динамо" (2:1);

06:32 – "Барселона" – "Реал" (3:2);

Анализ Украинского Классического и сезона УПЛ в целом от обозревателя чемпионата Влада Личика

"Украинское Классическое" однозначно удалось на славу! Наши гранды продемонстрировали два диаметрально противоположных тайма. Характер и организованность против голого мастерства. Почему результат этого дерби в локальном и стратегическом смыслах является полностью закономерным? И почему одновременно эта ничья "горняков" и киевлян вызывает вопросы сразу к обоим коллективам?

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Не люблю футбол (Хорол)
27.04.2025 в 21:41
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Комментарии 1
Не люблю футбол (Хорол)
27.04.2025 в 21:41
Зрівняли куй з пальцем
Ответить
1
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