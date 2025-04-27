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Динамо избегает поражения от Шахтера в компенсированное время
Успели отыграться во втором тайме
fcdynamo.com
На старте "Классического" "горняки" заработали 11-метровый удар. Кевин подошел к мячу и переиграл Руслана Нещерета. Бразилец отметился 4-м голом в своих последних шести встречах в составе донецкого клуба.
На 21-й минуте Эгиналду увеличивает преимущество "оранжево-черных" - 2:0. Это 5-й гол футболиста в текущем первенстве.
На 56-й минуте лидер УПЛ сократил отставание. Владислав Ванат забил 7-й гол за "Динамо" в этом году.
На 90+3 минуте Владислав Кабаев забил последний мяч в этом поединке. Это его второй гол в первенстве 2024/25.
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