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Интрига возвращается. Ванат делает счет 1:2 в матче с Шахтером

Премьер-лига
Обновлено
Интрига возвращается. Ванат делает счет 1:2 в матче с Шахтером

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

На старте "Классического" "горняки" заработали 11-метровый удар. Кевин подошел к мячу и переиграл Руслана Нещерета. Бразилец отметился 4-м голом в своих последних шести встречах в составе донецкого клуба.

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На 21-й минуте Эгиналду увеличивает преимущество "оранжево-черных" - 2:0. Это 5-й гол футболиста в текущем первенстве.

На 56-й минуте лидер УПЛ сократил отставание. Владислав Ванат забил 7-й гол за "Динамо" в этом году.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Гашик Ки1в (Киев)
27.04.2025 в 19:02
это ж Динамо 120 мин на кубок отыграло....
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Комментарии 6
Гашик Ки1в (Киев)
27.04.2025 в 19:02
это ж Динамо 120 мин на кубок отыграло....
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0
0
mykolazap (Запорожье)
27.04.2025 в 18:54
перерва, хоч відпочити від цих коментаторів. Чомусь вони вирішили, що тріскотня безперервно- це так професійно. А по грі: видно, що ШД заряджений, а кияни до сих пір по Львову з п´яною вишнею гуляють.
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2
1
Anatoli19 (КРОПИВНИЦЬКИЙ )
27.04.2025 в 18:53
ні чого шуби допоможуть супер ванятам супер армоленку
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1
2
Гашик Ки1в (Киев)
27.04.2025 в 18:52
мастерски Динамо играет по счету.... во 2 м побегут ....получат еще 3.
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0
1
hottabych61 (Харьков)
27.04.2025 в 18:48
а король голый
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Лекарь (село Дарниця)
27.04.2025 в 18:30
Здається, Динамо забуло вийти на матч. Пропустити двічі за лічені хвилини, це треба мати талант.
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