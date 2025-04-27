Интрига возвращается. Ванат делает счет 1:2 в матче с Шахтером

На старте "Классического" "горняки" заработали 11-метровый удар. Кевин подошел к мячу и переиграл Руслана Нещерета. Бразилец отметился 4-м голом в своих последних шести встречах в составе донецкого клуба.

На 21-й минуте Эгиналду увеличивает преимущество "оранжево-черных" - 2:0. Это 5-й гол футболиста в текущем первенстве.

На 56-й минуте лидер УПЛ сократил отставание. Владислав Ванат забил 7-й гол за "Динамо" в этом году.