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Интрига возвращается. Ванат делает счет 1:2 в матче с Шахтером
Фото: ФК Динамо Київ
На старте "Классического" "горняки" заработали 11-метровый удар. Кевин подошел к мячу и переиграл Руслана Нещерета. Бразилец отметился 4-м голом в своих последних шести встречах в составе донецкого клуба.
На 21-й минуте Эгиналду увеличивает преимущество "оранжево-черных" - 2:0. Это 5-й гол футболиста в текущем первенстве.
На 56-й минуте лидер УПЛ сократил отставание. Владислав Ванат забил 7-й гол за "Динамо" в этом году.
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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Гашик Ки1в (Киев)
27.04.2025 в 19:02
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