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Вышли на Верес, как на последний бой. Максимов оценил победу Ворсклы

Премьер-лига
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Одни мотивацию имели, другие - не имели

Вышли на Верес, как на последний бой. Максимов оценил победу Ворсклы

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов поделился эмоциями от домашней победы над "Вересом" (3:0) в 26-м туре УПЛ.

"Спасибо ребятам. Повторял команде, что неудачи случаются и главное - это настрой на игру. Мы старались. Потому что проиграли четыре предыдущие игры и хотели порадовать болельщиков, ради которых мы и играем. Сегодня команда вышла на матч, как на последний бой.

Мы и в предыдущих матчах неплохо играли. Просто не везло. Сегодня же удача была на нашей стороне. Но мы лишь оттолкнулись от дна.

Нервозность на старте? Когда ты в зоне вылета - каждая ошибка может стать фатальной. Отсюда и нервы. У нас такое уже было: играли хорошо, ошиблись и проиграли.

Самое главное сейчас - выигрывать в заключительных четырех поединках, чтобы остаться в УПЛ. Для нас сейчас нет разницы, с кем играть. А после сегодняшнего поединка мы уже в лучшем настроении будем готовиться к следующему туру", - сказал Максимов.

По состоянию на сейчас "Ворскла" занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ. В активе команды 24 очка.

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Ворскла (Полтава) Юрий Максимов
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Источник:
Верес
Опубликовал: Виктор Иванчук
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