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УПЛ. Шахтер - Динамо 2:2. Волевой камбэк киевлян!

Премьер-лига
Обновлено

Два диаметрально противоположных тайма

УПЛ. Шахтер - Динамо 2:2. Волевой камбэк киевлян!

Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" вышел снова без Судакова - в опорную зону в очередной раз поднялся Матвиенко. У "Динамо" же вернулся в основу Попов, и вышли все сильнейшие. Интересно, что вышеупомянутый Судаков хоть и попал в заявку своей команды, и даже начал эту встречу на скамейке запасных - все же досматривал этот поединок на трибунах в кругу близких.

Динамичнее, активнее и просто лучше начали "горняки". Подопечные Пушича с первых минут оказывали достаточно сильное давление, что под прессингом приводило к техническому браку, свободным зонам и невынужденным обрезкам со стороны киевлян. Это давление максимально быстро дало свои плоды. Дважды в одном эпизоде привез Михавко. Сначала Тараса ошибся при передаче в центре поля на Шапаренко, а уже как следствие - не успевал за реактивным Эгиналду и был вынужден сбивать бразильца. Пенальти на 6-й минуте встречи - серьезный ментальный удар. 11-метровый в итоге максимально хладнокровно реализовал Кевин.

УПЛ. Шахтер - Динамо 2:2. Волевой камбэк киевлян! - изображение 1

"Бело-синие" пытались отвечать в первую очередь через фланги. Дойти до штрафной зоны дончан футболистам СаШо удавалось, однако в последней стадии атаки мяч просто груз. По сути в первой части поединка весь конструктив столичного коллектива строился через Ярмоленко, через ставку на индивидуальное мастерство опытного вингера. В любом случае, до конкретики вообще не доходило.

УПЛ. Шахтер - Динамо 2:2. Волевой камбэк киевлян! - изображение 2

Ну а "Шахтер" грамотно отсиделся, нивелировал угрозу, переключил темп и удвоил преимущество. С ударом вторым темпом от Матвиенко Нещерет справился, но одинокого Эгиналду защитники "Динамо" откровенно проспали. Киевляне понадеялись на офсайд, но VAR утвердил, что все чисто - 2:0.

Без всякой иронии удивляло прежде всего то, насколько в первом тайме "горняки" выглядели свежее в плане физических кондиций. Создавалось впечатление будто это как раз динамовцы сыграли овертаймы на неделе против одного из лидеров УПЛ, а не играли в том же Львове против представителя Первой лиги.

Лидеру чемпионата срочно нужно было отвечать. Понемногу киевляне начали отвоевывать инициативу, и в конце концов чаще появлялись моменты - как-никак отступать было уже просто некуда. С опасных позиций головой пробивали Ванат и Шапаренко. Владиславу не хватило точности, Николаю - силы.

УПЛ. Шахтер - Динамо 2:2. Волевой камбэк киевлян! - изображение 3

Киевляне проснулись после двух пропущенных, но из-за организованно выстроенного низкого блока дончан вынуждены были сбиваться на банальные верховые подачи и забросы. Очень не хватало креативных идей "бело-синим" в завершающей стадии. "Шахтеру" удалось поместить "Динамо" в такие плотные условия, в которых столичная команда уже давно не была в матчах на внутренней арене.

Вторую половину встречи уже ожидаемо начали активнее именно подопечные Шовковского. Да и как уж по-другому, два себе привезли, поэтому нужно было рисковать и идти большими силами вперед. Однако, кроме пары угловых выжать что-то больше киевлянам довольно долго не удавалось.

Тем не менее, свой гол "Динамо" провело. Дубинчак прорвался по флангу и нашел голову Ваната. Лучший бомбардир украинского чемпионата отклеился от Грама и прошил Ризныка, доказав свой статус. Впоследствии, та же пара Дубинчак-Ванат организовала практически идентичный момент, но на этот раз 11-й номер столичного коллектива пробил мимо стойки. Убийственную возможность упустил Владислав!

Боснийский коуч "Шахтера" чувствовал, что его команда начинает физически подсаживаться (как раз к вопросу про 120 минут с житомирянами) и провел ротацию сразу 4-х футболистов. Это должно было освежить центральную ось "горняков", однако дало совершенно противоположный эффект. Новые игроки не успели как следует прочувствовать в прямом смысле наэлектризованный характер игры, что привело к разрывам в опорной зоне.

УПЛ. Шахтер - Динамо 2:2. Волевой камбэк киевлян! - изображение 4

Из-за чего, возможности у динамовцев начали возникать с новой силой. В частности, в штангу в одном из эпизодов попал Кабаев. В то же время, атакующий потенциал "горняков" в эти минуты упал практически до нуля. Теперь уже "Динамо" полностью контролировали ход событий на "Арене Львов".

Примечательно, что несмотря на высокий градус противостояния, первый "горчичник" в матче главный арбитр Виталий Романов показал аж на 77-й минуте. Взрослое "Украинское Классическое" оказалось значительно скромнее в этом контексте, в отличие от юношеского, хех.

Время шло. "Динамо" уже пыталось обстреливать ворота Ризныка из любой удобной и неудобной позиции. Еще одну максимально похожую вертикальную атаку организовали Буяльский и Шапаренко. Мяч после удара головой снова прошел мимо рамки ворот. Как и до этого, в концовке киевляне прежде всего атаковали и разрывали правый фланг обороны дончан. При этом Шовковский почему-то дотянул со своими первыми заменами до последних минут.

Динамовцы были близки, чтобы установить паритет на табло и вырвать ничью. В то же время утроить преимущество "горняков" и похоронить интригу мог Крыськив, но не переиграл в очной дуэли Нещерета.

В итоге, драматическую и финальную жирную точку в поединке поставил Кабаев. Вингер киевлян поймал кожаного на удар "подъемом" и едва не порвал сетку ворот "Шахтера" в компенсированное время. Спасительный мяч и в "сухом" остатке закономерный результат.

УПЛ. Шахтер - Динамо 2:2. Волевой камбэк киевлян! - изображение 5

Два диаметрально разных тайма от обеих команд. Ход матча, который на самом деле вызывает вопросы к обеим. Может ли так лидер чемпионата привозить себе, и почему так апатично действующий чемпион действовал после этого? Характер камбэкнул против мастерства.

Результат полностью по игре, который удовлетворяет только "Динамо" - столичный коллектив удерживает гандикап и все еще имеет шанс на ошибку. Судьба золотых медалей "от и до" полностью в ногах "бело-синих". Другое дело, что динамовцы не могут выиграть у "горняков" уже более четырех лет, представьте себе.. С другой стороны - команда СаШо вообще не проигрывает в этой кампании.

Ну а "Шахтер" за четыре тура до конца отстает от второй "Александрии" на шесть зачетных баллов. При таких дорогостоящих трансферах и глубине состава, третье место будет тотальным провалом...

Фото: Алина Ерофеева, UA-Футбол

26-й тур УПЛ сезона 2024/25

Воскресенье, 27-е апреля

Львов, "Арена Львов"

Шахтар "Шахтер" - "Динамо" Динамо 2:2

Голы: Кевин 6 (пенальти), Эгиналду 20 - Ванат 56, Кабаев 90+3

"Динамо" (4-5-1): Нещерет - Дубинчак (Вивчаренко 90+6), Михавко, Попов, Тымчик - Кабаев (Биловар 90+6), Шапаренко (Бражко 85), Михайленко, Буяльский (Пихаленок 85), Ярмоленко - Ванат.

Запасные: Моргун, Вивчаренко, Бражко, Волошин, Рубчинский, Караваев, Дячук, Лучкевич, Герреро, Биловар, Брагару, Пихаленок.

Главный тренер: Александр Шовковский.

"Шахтер" (4-1-4-1): Ризнык - Педро Энрике, Грам, Бондарь, Винисиус Тобиас (Крыськив 62) - Матвиенко - Кевин, Марлон (Назарина 62), Бондаренко, Педриньо (Алиссон 62) - Эгиналду (Траоре 62).

Запасные: Твардовский, Траоре, Крыськив, Швед, Судаков, Азаров, Кауан Элиас, Глущенко, Назарина, Алиссон, Невертон, Фарина.

Главный тренер: Марино Пушич.

Предупреждения: Алиссон 78, Дубинчак 80.

Арбитр: Романов Виталий.

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Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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1 голосов
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
27.04.2025 в 21:00
А я не повірив, що Динамо може відігратися, тиск підскочив і я пішов гуляти містом. Але, результат приємно вразив! Молодці. Треба буде огляд матчу подивитись.
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Комментарии 52
Лекарь (село Дарниця)
27.04.2025 в 21:00
А я не повірив, що Динамо може відігратися, тиск підскочив і я пішов гуляти містом. Але, результат приємно вразив! Молодці. Треба буде огляд матчу подивитись.
Ответить
2
1
Віктор Бокасса (Betwmount)
27.04.2025 в 20:48
У Динамо не має виконавців по 17 чи 18 млн. Чи Срна чи Белік нічого не змінять. Буде ще гірше
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2
Геродот (Винница)
27.04.2025 в 20:48
Результат матча закономерный. Шахтер вчистую выиграв первый тайм со счетом 2:0, с таким же счетом вчистую проиграл второй. Сложно сказать, какие причины такой метаморфозы в игре Шахтера во втором тайме. Но было явно заметно, что Шахтер перестал прессинговать, зачительно снизил темп. Возможно, в какой-то мере сказался тяжелый матч на Кубок в Житомире, где пришлось играть овертаймы и сил на всю игру не хватило. Но это, на мой взгляд, все же не главное. А основная причина заключается в неумелом руководстве Пушича, не сумел он настроить команду на продолжение борьбы. Ведь понятно было, что проигрывая, Динамо резко пойдет вперед, но Шахтер, вместо продолжения прессинга, как это было в первом тайме вдруг начал глубоко садиться в своей штрафной, команда только отбивалась. Правда, Пушич это заметил и попытался исправить ситуацию, произведя уже через 15 минут второго тайма сразу 4 замены. Да только усилить игру они не смогли, наоборот - ослабили после того, как создававшие в первом тайме креатив Эгиналду, Марлон и Педриньйо сели на лавку. В роли статиста выступал Траоре, никак не проявили себя в атаке Криськив и Назаренко и тот же Алиссон, за которого отвалили немалые бабки. В результате за весь второй тайм Шахтер не нанес ни одного удара в створ ворот Динамо. А Динамо свой гол и ничью выгрызло, хотя, не попади мяч в стойку ворот Шахтера, могли и победить. Как итог: Шахтер сделал Александрию как минимум серебрянной, подарив ей шанс и на золото. А его тренер Пушич еще раз показал, что ему пора на выход.
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2
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Spokoyno (Київ)
27.04.2025 в 20:39
Я свідок, а що було Знав, що Динамо буде грати на нічию, а це часто закінчується поразкою, тому дивився чемпіонську гру Ліверпуля! А тут динамівці спроміглися відігратися! PS ША... лише сліпиші не бачать, що чемпіон це той хто набрав за сезон найбільше балів! І враховуючи закупи дона, сподіватися, на те що бразильці будуть філонити в матчах УПЛ МАРНО! Так що динамівцям потрібно не вітати у хмарах... "Ми не програли бразильському Шахтарю!", а вигравати... вигризати перемогу у кожному матчі, що залишилося!
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.04.2025 в 20:29
В оставшихся матчах Динамо не потеряет больше очков чем Александрия , поэтому в 28й раз говорю, что Динамо - чемпион !! Всех болельщиков Динамо с победой !!
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4
4
Serhio79 (Kyiv)
27.04.2025 в 20:42
ДК ще грати із "Поліссям", яке бореться за єврокубки і з "Інгульцем" та "Чорноморцям", які боряться за виживання. І всі три - на виїзді... Дві нічиї цілком можливі. Останній тур - проти "Колоса", який фактично не має інтересу до чемпіонату (єврокубки не світять і виліт теж). У "Олександрії" - в гостях "Полісся", "Карпати" і "Чорноморець", і вдома "Верес"
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Віктор Бокасса (Betwmount)
27.04.2025 в 20:51
Карпати до речі борються за єврокубки
 
1
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oleg dynamo (львівська)
27.04.2025 в 20:53
Колос буде простимульований 100%,так що "халяви" і тут не буде...зі всіма треба грати на повну....
 
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vlotko (Броди)
27.04.2025 в 20:59
Для Олега динамо: надіюся, що останній матч з Колосом вже значення не буде мати. Цікаво, хто його буде стимулювати?
 
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Баpceлиниуc
27.04.2025 в 20:58
Я тебя ещё полгода назад поздравил.
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tolina-ystas (Краматорск)
27.04.2025 в 20:21
Ничья это даже хорошо.Пушич облегчил принятие окончательного решения по своему пребыванию в команде
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3
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Manowar (Харьков)
27.04.2025 в 20:18
во что играл шахтёр во втором тайме??
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2
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vlotko (Броди)
27.04.2025 в 21:03
Все просто: бразіли у другому таймі просто фізично здали. Матч за кубок і на один день менше відпочинку - зробили свою справу.
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0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
27.04.2025 в 20:16
Реально по другому тайму повинно бути 4-2
Ответить
4
3
Goodwin95 (Киев)
27.04.2025 в 20:14
Это не Динамо стало сильнее - это Шахтер опустился до уровня Динамо ( "спасобо" Пушичу)
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6
6
Море23 (Одесса)
27.04.2025 в 20:24
Нет шахтер опустился до уровня ниже Александрии
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7
1
Серпень (Voznesensk)
27.04.2025 в 20:12
Сподіваюсь, що ганебна епоха Пушича закінчиться. Два роки деградації. Новому тренеру - багато роботи.
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3
4
дід Сашко
27.04.2025 в 20:10
Динамо не може Пушич допоможе.
Ответить
3
6
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Manowar (Харьков)
27.04.2025 в 20:09
у гребаной динамы еще очки отберут Колос и Полесье. Ротань с 4 победами забераецца на вершину таблицы!!!
Ответить
0
13
Goodwin95 (Киев)
27.04.2025 в 20:10
Там уже предоплата прошла
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4
vlotko (Броди)
27.04.2025 в 21:06
Я думаю, чому в АТБ щодня ціни зростають?
 
0
0
shura73 (угледар)
27.04.2025 в 20:10
пойди полечись е......й.
Ответить
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Aalex-696 (Немирів)
27.04.2025 в 20:12
Помрій)))
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Баpceлиниуc
27.04.2025 в 21:04
Санитары, галоперидол три раза больному, у него начались "взбирания".
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0
Algrab (Костопiль)
27.04.2025 в 20:08
Ха-ха...В черговий раз" всрався радной Шахтьор".... Динамо молодці!
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Goodwin95 (Киев)
27.04.2025 в 20:08
Закономерно, но... Чемпионское Динамо = Шахтеру "Пушича". Как не старался Пушич развалить Шахтер, а Шовковский построить Динамо, а в итоге равенство
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1
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andrey B
27.04.2025 в 20:04
второй тайм-шахтёр от пушича в этом сезоне.обязательно обделаться в концовке.
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0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
27.04.2025 в 20:04
Коли Динамо на перших хвилинах матчу в результаті прикрих помилок захисника, а потім воротаря, програвало 0:2, я не тільки вірив, а знав, що Динамо, попри все, виграє матч, бо Динамо набагато сильніше за Шахтар у всіх компонентах футболу. Не виграли, на жаль, Шахтар явно відскочив, йому банально пощастило, але нічия теж добре - Динамо впевнено крокує до свого заслуженого чемпіонства. Молодці! Слава Динамо! Браво! Крізь терни - до зірок!
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aleks68
27.04.2025 в 20:06
sticker
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Djon (Україна)
27.04.2025 в 20:11
сралекс у свому репертуарі, йди випий сивухи з горя
 
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aleks68
27.04.2025 в 20:13
усрись сам чмо дырявое.купи бумаги ещё пригодится
 
2
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дід Сашко
27.04.2025 в 20:14
і швиденько засунь цей пальчик собі в дупу Альошенька.
 
5
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Serhio79 (Kyiv)
27.04.2025 в 20:03
Дивлюсь на клендар останніх чотирьох турів, і розумію, що найбільше шансів на чемпіонство у "Олександрії"...Буду радий помилися в підсумку
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5
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aleks68
27.04.2025 в 20:01
очередной ....от боснийского гения.гоните его нах.. зачем ждать?хуже не будет.
Ответить
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walkacom (Киев)
27.04.2025 в 20:04
ц него получится надо не сдаваться
Ответить
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aleks68
27.04.2025 в 20:07
пусть у него получается в другом месте
 
5
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Morphyk7 (Черновцы)
27.04.2025 в 20:00
Вот не могу я понять, как можно, имея таких быстрых игроков, играть стоя? Иметь таких мастеровитых игроков, вообще во втором тайме не играть и так прижиматься? За это и были наказаны. Динамо - молодцы
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9
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
27.04.2025 в 19:59
Хороший матч. Любимый клуб с почетным 3 местом. Уроды!!!
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Manowar (Харьков)
27.04.2025 в 20:00
бронзовые медали не жмут урод??)
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9
dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.04.2025 в 20:09
shtrunc (Донецк-Хайфа)
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Manowar (Харьков)
27.04.2025 в 19:58
две вонючие кремлёвские команды расписали ничью.. Украинцы плевали на этот матч!
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Djon (Україна)
27.04.2025 в 20:02
сама трухлява команда України - це металіст, пам'ятаю, як на всіх стадіонах скандували металіст команда гумових виробів
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7
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Manowar (Харьков)
27.04.2025 в 20:04
самая богомерзкая команда это динама. Помню как в Харькове кричали суркис куйло лалалала!!!
 
2
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Serhio79 (Kyiv)
27.04.2025 в 20:04
Заздри мовчки
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Djon (Україна)
27.04.2025 в 20:08
мені самому суркі не подобаються, я вболюваю за Динамо, коли ще сурків й близько не було. а вот всеукраїнська "любов" до металіста відома, хто б не грав, Динамо, Оболонь, Дніпро, Карпати, та всі інші команди суперников скандували : металіст команда, ну ти в курсі
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4
0
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Manowar (Харьков)
27.04.2025 в 20:17
так суркис это и есть динама. Зачем ты болеешь тогда за того кто тебе не нравицца??
 
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Djon (Україна)
27.04.2025 в 20:21
ти взагалі кончений? хотя навіщо я питаю? ти кончений. Динамо не є суркіс. суркіс піде, а Динамо залииться.
 
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Manowar (Харьков)
27.04.2025 в 20:26
ты болеешь сейчас за врага и предателя Украины ублюдка суркиса. Поэтому конченый здесь только ты дырявый урод!!!
 
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Djon (Україна)
27.04.2025 в 19:57
цікавий був футбол, й результат по грі
Ответить
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
27.04.2025 в 20:07
Ні, не по грі, бо по грі мала бути перемога Динамо.
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genpet (Миколаїв)
27.04.2025 в 19:57
Кабаєв заслужив, стільки було моментів, марнував, а коли треба забив жаданий м'яч
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1
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.04.2025 в 19:56
пушич, наааауууй!
Ответить
6
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