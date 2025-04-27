УПЛ. Шахтер - Динамо 2:2. Волевой камбэк киевлян!

"Шахтер" вышел снова без Судакова - в опорную зону в очередной раз поднялся Матвиенко. У "Динамо" же вернулся в основу Попов, и вышли все сильнейшие. Интересно, что вышеупомянутый Судаков хоть и попал в заявку своей команды, и даже начал эту встречу на скамейке запасных - все же досматривал этот поединок на трибунах в кругу близких.

Динамичнее, активнее и просто лучше начали "горняки". Подопечные Пушича с первых минут оказывали достаточно сильное давление, что под прессингом приводило к техническому браку, свободным зонам и невынужденным обрезкам со стороны киевлян. Это давление максимально быстро дало свои плоды. Дважды в одном эпизоде привез Михавко. Сначала Тараса ошибся при передаче в центре поля на Шапаренко, а уже как следствие - не успевал за реактивным Эгиналду и был вынужден сбивать бразильца. Пенальти на 6-й минуте встречи - серьезный ментальный удар. 11-метровый в итоге максимально хладнокровно реализовал Кевин.

"Бело-синие" пытались отвечать в первую очередь через фланги. Дойти до штрафной зоны дончан футболистам СаШо удавалось, однако в последней стадии атаки мяч просто груз. По сути в первой части поединка весь конструктив столичного коллектива строился через Ярмоленко, через ставку на индивидуальное мастерство опытного вингера. В любом случае, до конкретики вообще не доходило.

Ну а "Шахтер" грамотно отсиделся, нивелировал угрозу, переключил темп и удвоил преимущество. С ударом вторым темпом от Матвиенко Нещерет справился, но одинокого Эгиналду защитники "Динамо" откровенно проспали. Киевляне понадеялись на офсайд, но VAR утвердил, что все чисто - 2:0.

Без всякой иронии удивляло прежде всего то, насколько в первом тайме "горняки" выглядели свежее в плане физических кондиций. Создавалось впечатление будто это как раз динамовцы сыграли овертаймы на неделе против одного из лидеров УПЛ, а не играли в том же Львове против представителя Первой лиги.

Лидеру чемпионата срочно нужно было отвечать. Понемногу киевляне начали отвоевывать инициативу, и в конце концов чаще появлялись моменты - как-никак отступать было уже просто некуда. С опасных позиций головой пробивали Ванат и Шапаренко. Владиславу не хватило точности, Николаю - силы.

Киевляне проснулись после двух пропущенных, но из-за организованно выстроенного низкого блока дончан вынуждены были сбиваться на банальные верховые подачи и забросы. Очень не хватало креативных идей "бело-синим" в завершающей стадии. "Шахтеру" удалось поместить "Динамо" в такие плотные условия, в которых столичная команда уже давно не была в матчах на внутренней арене.

Вторую половину встречи уже ожидаемо начали активнее именно подопечные Шовковского. Да и как уж по-другому, два себе привезли, поэтому нужно было рисковать и идти большими силами вперед. Однако, кроме пары угловых выжать что-то больше киевлянам довольно долго не удавалось.

Тем не менее, свой гол "Динамо" провело. Дубинчак прорвался по флангу и нашел голову Ваната. Лучший бомбардир украинского чемпионата отклеился от Грама и прошил Ризныка, доказав свой статус. Впоследствии, та же пара Дубинчак-Ванат организовала практически идентичный момент, но на этот раз 11-й номер столичного коллектива пробил мимо стойки. Убийственную возможность упустил Владислав!

Боснийский коуч "Шахтера" чувствовал, что его команда начинает физически подсаживаться (как раз к вопросу про 120 минут с житомирянами) и провел ротацию сразу 4-х футболистов. Это должно было освежить центральную ось "горняков", однако дало совершенно противоположный эффект. Новые игроки не успели как следует прочувствовать в прямом смысле наэлектризованный характер игры, что привело к разрывам в опорной зоне.

Из-за чего, возможности у динамовцев начали возникать с новой силой. В частности, в штангу в одном из эпизодов попал Кабаев. В то же время, атакующий потенциал "горняков" в эти минуты упал практически до нуля. Теперь уже "Динамо" полностью контролировали ход событий на "Арене Львов".

Примечательно, что несмотря на высокий градус противостояния, первый "горчичник" в матче главный арбитр Виталий Романов показал аж на 77-й минуте. Взрослое "Украинское Классическое" оказалось значительно скромнее в этом контексте, в отличие от юношеского, хех.

Время шло. "Динамо" уже пыталось обстреливать ворота Ризныка из любой удобной и неудобной позиции. Еще одну максимально похожую вертикальную атаку организовали Буяльский и Шапаренко. Мяч после удара головой снова прошел мимо рамки ворот. Как и до этого, в концовке киевляне прежде всего атаковали и разрывали правый фланг обороны дончан. При этом Шовковский почему-то дотянул со своими первыми заменами до последних минут.

Динамовцы были близки, чтобы установить паритет на табло и вырвать ничью. В то же время утроить преимущество "горняков" и похоронить интригу мог Крыськив, но не переиграл в очной дуэли Нещерета.

В итоге, драматическую и финальную жирную точку в поединке поставил Кабаев. Вингер киевлян поймал кожаного на удар "подъемом" и едва не порвал сетку ворот "Шахтера" в компенсированное время. Спасительный мяч и в "сухом" остатке закономерный результат.

Два диаметрально разных тайма от обеих команд. Ход матча, который на самом деле вызывает вопросы к обеим. Может ли так лидер чемпионата привозить себе, и почему так апатично действующий чемпион действовал после этого? Характер камбэкнул против мастерства.

Результат полностью по игре, который удовлетворяет только "Динамо" - столичный коллектив удерживает гандикап и все еще имеет шанс на ошибку. Судьба золотых медалей "от и до" полностью в ногах "бело-синих". Другое дело, что динамовцы не могут выиграть у "горняков" уже более четырех лет, представьте себе.. С другой стороны - команда СаШо вообще не проигрывает в этой кампании.

Ну а "Шахтер" за четыре тура до конца отстает от второй "Александрии" на шесть зачетных баллов. При таких дорогостоящих трансферах и глубине состава, третье место будет тотальным провалом...

Фото: Алина Ерофеева, UA-Футбол

26-й тур УПЛ сезона 2024/25

Воскресенье, 27-е апреля

Львов, "Арена Львов"

Голы: Кевин 6 (пенальти), Эгиналду 20 - Ванат 56, Кабаев 90+3

"Динамо" (4-5-1): Нещерет - Дубинчак (Вивчаренко 90+6), Михавко, Попов, Тымчик - Кабаев (Биловар 90+6), Шапаренко (Бражко 85), Михайленко, Буяльский (Пихаленок 85), Ярмоленко - Ванат.

Запасные: Моргун, Вивчаренко, Бражко, Волошин, Рубчинский, Караваев, Дячук, Лучкевич, Герреро, Биловар, Брагару, Пихаленок.

Главный тренер: Александр Шовковский.

"Шахтер" (4-1-4-1): Ризнык - Педро Энрике, Грам, Бондарь, Винисиус Тобиас (Крыськив 62) - Матвиенко - Кевин, Марлон (Назарина 62), Бондаренко, Педриньо (Алиссон 62) - Эгиналду (Траоре 62).

Запасные: Твардовский, Траоре, Крыськив, Швед, Судаков, Азаров, Кауан Элиас, Глущенко, Назарина, Алиссон, Невертон, Фарина.

Главный тренер: Марино Пушич.

Предупреждения: Алиссон 78, Дубинчак 80.

Арбитр: Романов Виталий.