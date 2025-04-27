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УПЛ. Шахтер – Динамо 2:2. Обзор матча

Премьер-лига

Ничья в пользу Александрии

УПЛ. Шахтер – Динамо 2:2. Обзор матча

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

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"Горняки" быстро обеспечили комфортное преимущество в два мяча, но лидер чемпионата сумел переломить ход событий во втором тайме.

Отставание донецкой команды от подопечных Ротаня уже составляет 6 баллов. 3 мая "оранжево-черные" посетят Одессу для игры с "Черноморцем". Киевляне набирают 64 пункта и в ближайшую субботу проведут выездную встречу с "Ингульцом".

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УПЛ, 26 тур

Стадион: Арена Львов (Львов)

Главный судья: Виталий Романов (Украина)

"Шахтер" – "Динамо" 2:2

Голы: Кевин, 6 (п), Эгиналду, 20 – Ванат, 56, Кабаев, 90+3

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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