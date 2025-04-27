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Еще один участник УПЛ гарантировал себе участие в еврокубках 2025/26
Ожидаемо
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Сыграв вничью в рамках 26-го тура УПЛ с "Динамо" (2:2), "Шахтер" набрал 54 очка и гарантировал себе минимум четвертое место в УПЛ. Это означает, что по итогам сезона "Шахтеру" уже гарантировано участие в евротурнирах 2025/26. "Шахтер" стал третьей украинской командой в этом сезоне после "Динамо" и "Александрии", которая вышла на международную арену.
Первое место УПЛ - старт во втором квалификационном раунде ЛЧ; в основной раунд ЛЧ - три соперника;
- победа во всех трех противостояниях ЛЧ - выход в основной этап ЛЧ-2025/26;
- победа в Q2CL, но поражение в Q3CL - переход в Q4EL (далее - основной этап ЛЕ или ЛК);
- победа в Q2CL и Q3CL, поражение в Q4CL - переход в основной этап ЛЕ;
- поражение в Q2CL - переход в Q3EL; победа там - выход в Q4EL (далее - основной этап ЛЕ или ЛК);
- поражение в Q2CL - переход в Q3EL; поражение там - переход в Q4CoL; далее либо основной этап ЛК, либо вылет из еврокубков.
Второе место УПЛ (при условии, что чемпионом України???????? не будет Александри или если "Шахтер" выиграет Кубок Украинs) - старт в Q1EL; в основной раунд ЛЕ - четыре соперника;
- победа во всех четырех противостояниях ЛЕ - выход в основной этап ЛЕ-2025/26;
- победа в первых трех квалификационных раундах ЛЕ, поражение в четвертом - переход в основной этап ЛК;
- победа в первых двух квалификационных раундах ЛЕ, поражение в третьем - переход в Q4CoL (далее - основной этап ЛК или вылет из еврокубков);
- победа в Q1EL, поражение в Q2EL - переход в Q3Col; далее - два соперника на пути к основному раунду ЛК без права на ошибку;
- поражение в Q1EL - переход в Q2Col; далее - три соперника на пути к основному раунду ЛК без права на ошибку.
Второе место УПЛ (при условии, что Кубок України???????? выиграет Динамо????????, а чемпионом УПЛ будет Олександрія????????) - старт в Q2Col; три соперника на пути к основному раунду ЛК, без права на ошибку.
Третье место УПЛ (при условии победы в финале Кубка Украины) - старт в Q1EL; в основной раунд ЛЕ - четыре соперника;
- победа во всех четырех противостояниях ЛЕ - выход в основной этап ЛЕ-2025/26;
- победа в первых трех квалификационных раундах ЛЕ, поражение в четвертом - переход в основной этап ЛК;
- победа в первых двух квалификационных раундах ЛЕ, поражение в третьем - переход в Q4CoL (далее - основной этап ЛК или вылет из еврокубков);
- победа в Q1EL, поражение в Q2EL - переход в Q3Col; далее - два соперника на пути к основному раунду ЛК без права на ошибку;
- поражение в Q1EL - переход в Q2Col; далее - три соперника на пути к основному раунду ЛК без права на ошибку.
Третье место УПЛ (при условии поражения в финале Кубка Украинв) - старт в Q2Col; три соперника на пути к основному раунду ЛК, без права на ошибку.
Четвертое место УПЛ (при условии победы в финале Кубка Украины) - старт в Q1EL; в основной раунд ЛЕ - четыре соперника;
- победа во всех четырех противостояниях ЛЕ - выход в основной этап ЛЕ-2025/26;
- победа в первых трех квалификационных раундах ЛЕ, поражение в четвертом - переход в основной этап ЛК;
- победа в первых двух квалификационных раундах ЛЕ, поражение в третьем - переход в Q4CoL (далее - основной этап ЛК или вылет из еврокубков);
- победа в Q1EL, поражение в Q2EL - переход в Q3Col; далее - два соперника на пути к основному раунду ЛК без права на ошибку;
- поражение в Q1EL - переход в Q2Col; далее - три соперника на пути к основному раунду ЛК без права на ошибку.
Четвертое место УПЛ (при условии поражения в финале Кубка Украины) - старт в Q2Col; три соперника на пути к основному раунду ЛК, без права на ошибку).
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