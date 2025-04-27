Еще один участник УПЛ гарантировал себе участие в еврокубках 2025/26

Сыграв вничью в рамках 26-го тура УПЛ с "Динамо" (2:2), "Шахтер" набрал 54 очка и гарантировал себе минимум четвертое место в УПЛ. Это означает, что по итогам сезона "Шахтеру" уже гарантировано участие в евротурнирах 2025/26. "Шахтер" стал третьей украинской командой в этом сезоне после "Динамо" и "Александрии", которая вышла на международную арену.

Возможные турниры и пути "Шахтера" в еврокубках

Первое место УПЛ - старт во втором квалификационном раунде ЛЧ; в основной раунд ЛЧ - три соперника;

победа во всех трех противостояниях ЛЧ - выход в основной этап ЛЧ-2025/26;

победа в Q2CL, но поражение в Q3CL - переход в Q4EL (далее - основной этап ЛЕ или ЛК);

победа в Q2CL и Q3CL, поражение в Q4CL - переход в основной этап ЛЕ;

поражение в Q2CL - переход в Q3EL; победа там - выход в Q4EL (далее - основной этап ЛЕ или ЛК);

поражение в Q2CL - переход в Q3EL; поражение там - переход в Q4CoL; далее либо основной этап ЛК, либо вылет из еврокубков.

Второе место УПЛ (при условии, что чемпионом України???????? не будет Александри или если "Шахтер" выиграет Кубок Украинs) - старт в Q1EL; в основной раунд ЛЕ - четыре соперника;

победа во всех четырех противостояниях ЛЕ - выход в основной этап ЛЕ-2025/26;

победа в первых трех квалификационных раундах ЛЕ, поражение в четвертом - переход в основной этап ЛК;

победа в первых двух квалификационных раундах ЛЕ, поражение в третьем - переход в Q4CoL (далее - основной этап ЛК или вылет из еврокубков);

победа в Q1EL, поражение в Q2EL - переход в Q3Col; далее - два соперника на пути к основному раунду ЛК без права на ошибку;

поражение в Q1EL - переход в Q2Col; далее - три соперника на пути к основному раунду ЛК без права на ошибку.

Второе место УПЛ (при условии, что Кубок України???????? выиграет Динамо????????, а чемпионом УПЛ будет Олександрія????????) - старт в Q2Col; три соперника на пути к основному раунду ЛК, без права на ошибку.

Третье место УПЛ (при условии победы в финале Кубка Украины) - старт в Q1EL; в основной раунд ЛЕ - четыре соперника;

победа во всех четырех противостояниях ЛЕ - выход в основной этап ЛЕ-2025/26;

победа в первых трех квалификационных раундах ЛЕ, поражение в четвертом - переход в основной этап ЛК;

победа в первых двух квалификационных раундах ЛЕ, поражение в третьем - переход в Q4CoL (далее - основной этап ЛК или вылет из еврокубков);

победа в Q1EL, поражение в Q2EL - переход в Q3Col; далее - два соперника на пути к основному раунду ЛК без права на ошибку;

поражение в Q1EL - переход в Q2Col; далее - три соперника на пути к основному раунду ЛК без права на ошибку.

Третье место УПЛ (при условии поражения в финале Кубка Украинв) - старт в Q2Col; три соперника на пути к основному раунду ЛК, без права на ошибку.

Четвертое место УПЛ (при условии победы в финале Кубка Украины) - старт в Q1EL; в основной раунд ЛЕ - четыре соперника;

победа во всех четырех противостояниях ЛЕ - выход в основной этап ЛЕ-2025/26;

победа в первых трех квалификационных раундах ЛЕ, поражение в четвертом - переход в основной этап ЛК;

победа в первых двух квалификационных раундах ЛЕ, поражение в третьем - переход в Q4CoL (далее - основной этап ЛК или вылет из еврокубков);

победа в Q1EL, поражение в Q2EL - переход в Q3Col; далее - два соперника на пути к основному раунду ЛК без права на ошибку;

поражение в Q1EL - переход в Q2Col; далее - три соперника на пути к основному раунду ЛК без права на ошибку.

Четвертое место УПЛ (при условии поражения в финале Кубка Украины) - старт в Q2Col; три соперника на пути к основному раунду ЛК, без права на ошибку).