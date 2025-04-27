  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Будут ли еврокубки? Стала известна судьба четвертого места УПЛ

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Будут ли еврокубки? Стала известна судьба четвертого места УПЛ

Премьер-лига

После Классического все стало понятно

Будут ли еврокубки? Стала известна судьба четвертого места УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Шахтер" гарантировал себе участие в еврокубках 2025/26, а еще раньше аналогичным достижением отметилось "Динамо".

Следовательно, оба финалиста нынешнего розыгрыша Кубка Украины будут представлять Украину в еврокубках как сильнейшие команды чемпионата. Это означает, что четвертое место УПЛ тоже даст пропуск в европейские турниры.

Обладатель четвертого места сыграет в Лиге конференций, начиная со второго квалификационного раунда. Единственное возможное исключение – это сценарий, при котором "Шахтер" финиширует четвертым и выиграет Кубок Украины. Тогда четвертое место УПЛ сыграет в Лиге Европы, а второе и третье места – в Лиге конференций.

На четвертое место УПЛ реально претендуют "Полесье", "Карпаты" и "Кривбасс".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Барселона и Динамо демонстрируют характер. Обзор испанского и украинского Класико
yellow-arrow
Динамо идет к чемпионству, Шахтер - третий. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
yellow-arrow
Еще один участник УПЛ гарантировал себе участие в еврокубках 2025/26
УПЛ Таблица коэффициентов
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Таблиця коефіцієнтів
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости