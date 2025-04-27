Будут ли еврокубки? Стала известна судьба четвертого места УПЛ

"Шахтер" гарантировал себе участие в еврокубках 2025/26, а еще раньше аналогичным достижением отметилось "Динамо".

Следовательно, оба финалиста нынешнего розыгрыша Кубка Украины будут представлять Украину в еврокубках как сильнейшие команды чемпионата. Это означает, что четвертое место УПЛ тоже даст пропуск в европейские турниры.

Обладатель четвертого места сыграет в Лиге конференций, начиная со второго квалификационного раунда. Единственное возможное исключение – это сценарий, при котором "Шахтер" финиширует четвертым и выиграет Кубок Украины. Тогда четвертое место УПЛ сыграет в Лиге Европы, а второе и третье места – в Лиге конференций.

На четвертое место УПЛ реально претендуют "Полесье", "Карпаты" и "Кривбасс".