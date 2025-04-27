"Я таким злым и агрессивным его еще не видел": Кабаев – о разговоре в перерыве Классического

Полузащитник "Динамо" Владислав Кабаев прокомментировал ничью с "Шахтером".

"Не скажу, что мы очень довольны результатом. Но большой респект команде за второй тайм. Собрались и играли с большим желанием. Не реализовали еще много моментов. Первый гол – детская ошибка с нашей стороны. После быстрого пропущенного было тяжеловато. Но команда такого ранга, как "Динамо", не должна после первого гола расклеиваться. За первый тайм команде стыдно, но хорошо, что такая реакция была в перерыве. На второй тайм вышла совсем другая команда".

[О разговоре в перерыве] "Я таким злым и агрессивным еще не видел тренера. На таких повышенных тонах – это впервые. Это нас встряхнуло. Я таким же видел Ярмоленко – это тоже сыграло нам на руку. Начали второй тайм с большим желанием выиграть. Хотя странно это говорить – как "Динамо" выходит на "Шахтер" без желания? Больше у нас было подборов и сил. "Шахтер" уже немного сушил игру, играл по результату, выбивал мяч, падали – судороги хватали. Но я могу их понять. А мы верили до конца, что сможем не только отыграться, но и третий забить. Но поздно это сделали”.

"Не скажу, что это мой красивейший гол, но по эмоциям, пожалуй, самый яркий. Я уже не молод. Перед игрой думал, что никогда не забивал прямому конкуренту – "Шахтеру". Однажды ложился спать и подумал, как я хочу забить. Боженька наградил нас на последних минутах. Для меня этот гол как глоток свежего воздуха. В каждом интервью я говорю, что мало забиваю, что нужно больше. И мы обсуждаем это с тренером. Перед игрой он сказал, что нужно бить. Где-то штанга, где-то повыше, но если не будет ударов, то не будет голов. Очень доволен, что забил. Надеюсь, что в дальнейшем это поможет мне".

[О моменте с попаданием в штангу] "Было немного опустошение. Был расстроен, но волосы на себе я не рвал, потому что понимал, что будет еще момент. ["Динамо" чемпион?] Если бы мы выиграли, я бы, может быть, по-другому отреагировал. Все там: "Шахтер" – прямой конкурент", а мы видим, как "Александрия" уверенно и стабильно играет", – сказал Кабаев.

Владислав забил "горнякам" на 3-й добавленной минуте.