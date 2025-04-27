"Все бразильцы не похожи друг на друга". Очеретько оценил партнеров по команде и прокомментировал ничью с Оболонью

Полузащитник "Карпат" Олег Очеретько оценил матч 26-го тура УПЛ с "Оболонью". Команды сыграли в результативную ничью 2:2.

- Ничью в гостях можно занести в актив "Карпатам"?

- Думаю, что можем. Мы отыгрались в конце встречи. Считаю, что мы достаточно хорошо сыграли в атаке, хотя могли еще мощнее сыграть. Теоретически мы разберем наши действия и постараемся прибавить в этом компоненте игры.

- При счете 1:1 Полегенько не реализовал пенальти. Он не часто идет к отметке?

- Сейчас Павел взял ответственность на себя. Судя по его выражению лица, он был уверен в своих силах. Мы дали ему шанс.

- Ты смог бы пробить одиннадцатиметровый удар?

- Конечно, если бы мне доверили это право партнеры.

- На 82-й минуте встречи киевляне вышли вперед. Не было ли у тебя мысли, что все пропало для "Карпат"?

- Ни в коем случае. Было неприятно, когда пропускаешь мяч в собственные ворота. Но у нас хорошая ситуация в команде, все поддержали друг друга. В оставшееся время мы шли только в атаку: хотели не только сравнять счет, но и выиграть.

- На трибунах "Оболонь-Арены" было слышно и видно многочисленных фанатов "Карпат". Думаю, что это лучшие фанаты сейчас в украинском чемпионате. Вам приятно играть при такой поддержке?

- Очень приятно. Когда я только перешел в "Карпаты", то сразу почувствовал их любовь к команде. У нас футбольная атмосфера как на домашних играх, так и на выездных. Как нас поддерживают! Хочется отплатить им своей игрой.

- Ваш бразильский хавбек Игорь Невес не забивал весь сезон и лишь неделю назад открыл счет своим голам в УПЛ в дерби с "Рухом". И снова забил. Его наконец-то прорвало?

- Слава Богу. Мы желаем ему не останавливаться на достигнутом. Это его не последний мяч. Мы с партнерами будем помогать ему еще больше.

- Еще один бразилец Бруниньо стал уже настоящим лидером "Карпат", забив 8 голов в этом сезоне. С кем по манере игры его можно сравнить?

- Все бразильцы не похожи друг на друга. Каждый футболист имеет свою фишку: он умеет обыгрывать, мастерски отдавать передачи. Бруниньо прекрасно работает с мячом. Ранее в донецком "Шахтере" я играл с Марлосом и Тайсоном, все они индивидуально сильные исполнители.

- В турнирной таблице "Карпаты" на два очка отстают от "Полесья", которое занимает еврокубковое место. Еще можно опередить житомирскую команду?

- Мы будем стараться. Загадывать не будем, все покажет финиш чемпионата. Однако подняться на четвертое место очень хочется. Все хотят играть в еврокубках.