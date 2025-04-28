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Герои Классического, фланг Динамо, влияние Яцыка, фактор Цары и резервисты Руха. Символическая сборная 26-го тура УПЛ
А также россыпь альтернативных опций!
Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Украинская Премьер-Лига летит на крыльях к своему финишу! Наши команды успешно отыграли очередной, уже 26-й по счету тур сезона 2024/25.
По большому счету мы не увидели сенсаций, однако одновременно с этим из топ-5 турнирной таблицы победить удалось только "Александрии" Руслана Ротаня. Именно "горожане" открывали этот тур очным поединком против абсолютного аутсайдера первенства в лице "Ингульца", минимально обыграв команду Василия Кобина.
При этом все остальные наши лидеры расписали ничьи. Речь идет о "нулях" криворожского "Кривбасса" в матче с черкасским ЛНЗ, вырванной ничьей львовских "Карпат" в поединке с киевской "Оболонью" (2:2) и ничейном результате житомирского "Полесья" - против ковалевского "Колоса" (1:1).
При этом, по три зачетных балла удалось заработать нашим середнякам: луганской "Заре" и львовскому "Руху". К тому же, свою ужасную проигрышную серию в конце концов удалось прервать полтавской "Ворскле". В частности, подопечные Юрия Максимова в родных стенах разбили ровенский "Верес" - 3:0.
Ну а главным украшением, центральным поединком уик-энда, да и вообще главным поединком всего сезона УПЛ стало "Украинское Классическое" между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо". Еще действующий чемпион мощно начал ту встречу, однако текущий лидер первенства сумел отыграться и оформил яркий камбэк (2:2).
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Исходя из результатов и индивидуальных показателей, в символическую сборную 26-го тура УПЛ сезона 2024/25 вошли следующие футболисты:
- Вратарь: Иван Пахолюк ("Колос")
Ковалевский клуб с приходом нового-старого наставника в лице Руслана Костышина продолжает набирать жизненно необходимые очки в контексте сохранения прописки в элитном футбольном дивизионе Украины. Так и на этот раз, надежная игра первого номера "Колоса" Пахолюка позволила его команде снова отобрать очки у одного из лидеров. Конечно, речь идет о домашней ничьей с житомирским "Полесьем". Иван дважды вытащил опасные удары от уругвайского нападающего "волков" Батисты с близкого расстояния. При этом, второй из них был при счете 0:1 и мог похоронить интригу в противостоянии. К тому же, 21-летний голкипер ковалевцев понравился в игре ногами.
- Левый защитник: Георги Майсурадзе ("Полесье")
Еще один герой матча между командами Костышина и Ашура. Конечно, можно найти вину грузинского фулбека в эпизоде с пропущенным голом - именно с его фланга пришла та результативная атака ковалевцев, которую точным ударом завершил MVP всего прошлого тура Велетень. Но кроме этого эпизода высоченный легионер "волков" сыграл надежно и организованно. К тому же, эту свою относительную ошибку Майсурадзе перекрыл действиями в атаке, выполнив несколько хороших подключений в последнюю треть поля и оформив ассист на гол Сарапия.
Альтернатива: Владислав Дубинчак ("Динамо"). Теперь уже можно точно констатировать, что Дубинчак выиграл конкуренцию по позиции у своего младшего коллеги Вивчаренко. Владислав выдал мощный поединок против "Шахтера", точнее будет сказать - сильный второй тайм. Потому что все-таки в первом к обороне киевлян было немало вопросов. Однако во второй половине матча, а именно в атакующей стадии наш герой продемонстрировал свои лучшие качества и часто обострял впереди. Именно фулбек "Динамо" оформил ассист на переломный гол Ванату. Впоследствии Дубинчак повторил подобный трюк, но 11-й номер "бело-синих" уже не попал в створ ворот.
- Центральный защитник: Виталий Холод ("Рух")
В матче против одесского "Черноморца" коуч львовян Виталий Пономарев провел монументальную ротацию стартового состава и доверился резервистам. В итоге, молодые исполнители не подвели своего наставника. Прежде всего, в этом контексте стоит выделить 21-летнего защитников "желто-черных" - Холода. Виталий был призван заменить пару основных центрбеков Дидык-Слюбик и прекрасно справился с этой задачей. "Моряки" Александра Кучера практически ничего не создали впереди и все время были вынуждены сбиваться на хаотичные верховые подачи и забросы.
- Центральный защитник: Даниил Хрипчук ("Ворскла")
Еще один молодой центрбек в нашей символической сборной "солянки". Полтавчане в игре с ровенским "Вересом" одержали невероятно важную победу в разрезе борьбы за выживание и прервали свою проигрышную серию. А сам 21-летний Даниил стал одним из создателей того, что его команда неожиданно сыграла на "ноль" против соперника, который очень много забивает в весенней части УПЛ. Хрипчук действовал организованно, выдерживал структуру и часто шел в отбор. А что еще нужно для представителя центра обороны? Риторический вопрос.
Альтерантива: Эдуард Сарапий ("Полесье"). Как было сказано выше, центрбек житомирян отметился забитым мячом в игре с "Колосом", который принес ничью для "Полесья". Эдуард мог и вырывать победу в концовке той встречи, но пробил выше. Берем лишь в качестве альтернативы, так как его конкуренты выглядели солиднее.
- Правый защитник: Петр Стасюк ("Оболонь")
Номинально Петр действовал в качестве левого латераля в противостоянии с львовскими "Картами", впрочем, его работоспособность и универсальность позволяет ему и закрыть правый фланг обороны. Стасюк в схеме с тремя центрбеками играл выше, чем обычно, поэтому часто подключался к атакам. Забил первый гол киевлян после передачи с противоположного фланга от Ильина. Также защитник "пивоваров" неплохо справился со своими непосредственными обязанностями и относительно надежно сыграл в обороне.
Альтернатива: Геннадий Пасич (ЛНЗ). Один из братьев Пасичей является неким универсальным солдатом и проводником идей тотального футбола Романа Григорчука. Номинально Геннадий против "Кривбасса" выходил правым вингером, но в середине первого тайма после травмы Эйнела перешел на свой родной левый, где и начал отрабатывать доверие наставника. Был активным при обороне собственных ворот, и в атаке хорошо выглядел. По сути наш герой выполнял функции латераля даже, а не чистого вингера. Пасич даже успел заработать пенальти, однако 11-метровый отменили из-за офсайда.
- Центральный полузащитник: Александр Яцык ("Заря")
Уже далеко не первое попадание Александра в наши символические сборные. В конце первого тайма матча с "Левым Берегом" Яцык оформил голевую передачу на Антюха, а в начале второй половины уже сам расписался в воротах "аистов". По сути и по факту результативные действия воспитанника "Динамо" и принесли три очка луганской команде в том противостоянии. Именно благодаря 22-летнему хавбеку "Заря" преобладала над подопечными Виталия Первака в центре поля и контролировала ход игры.
Альтернатива: Артем Козак и Кирилл Ковалец ("Александрия"). Оба в матче с "Ингульцом" действовали по всему фронту атаки, однако номинально по позиции и Артем, и Кирилл являются хавбеками. Козак очень неплохо сыграл против команды Василия Кобина, отобрал немало сил у защитников и постоянно обострял. Ковалец также был активным, создавал моменты, однако подвела реализация и точность в завершающей стадии.
- Центральный полузащитник: Артур Рябов ("Рух")
Еще один представитель львовской команды в нашей символической сборной, и еще один резервист Виталия Пономарева. Который, по аналогии с Холодом, оправдал доверие своего наставника. Артур не проваливался в центре поля, подключался к атакам и при этом не чурался черновой работы. В итоге, именно точный удар Рябова во втором тайме и принес "Руху" победу над одесситами.
- Правый вингер: Теди Цара ("Александрия")
В отличие от вышеупомянутых Козака и Ковальца, включаем албанского легионера на полноценной основе в наш состав. Теди задавал темп и динамику атак "горожан" во встрече с "Ингульцом". К тому же, именно Цара на экваторе первого тайма сориентировался в штрафной и забил гол, который в итоге стал победным. Игра на высоком уровне и обеспечение результата от вингера "Александрии".
- Левый вингер: Владислав Кабаев ("Динамо")
Владислава в конце концов прорвало в контексте забитых мячей, да еще и в каком матче! В частности, гол на последних секундах в ворота "Шахтера" стал первым для Кабаева с начала ноября в УПЛ (тогда вингер киевлян принял участие в погроме уже не раз упомянутого в этом материале представителя поселка Петрово - "Ингульца"). Если вынести за скобки первый тайм, в котором все "Динамо" выглядело довольно блекло, то Кабаев был активен на протяжении всего поединка с "горняками" и выделялся на своем фланге. Примечательно, что именно через его левый фланг в основном поступала угроза от "бело-синих", а не через зону ответственности Андрея Николаевича Ярмоленко. Владислав часто шел в обыгрыш и дриблинг, а еще до забитого мяча попал в стойку ворот Ризныка.
В качестве альтернативной пары вингеров предлагаем дуэт из полтавской "Ворсклы": Ибрахим Кане и Сергей Мякушко. Малиец часто был в эпицентре событий и постоянно терроризировал оборону ровенского "Вереса". Африканец и забил первый гол своей команды, который буквально переломил ход встречи. Ведь до этого была по сути равная игра, а уже после точного выстрела Ибрахима команды Олега Шандрука на поле уже не было видно.
В свою очередь, Мякушко отдал две хорошие голевые передачи. В первом случае сыграл в одно касание и вывел на ворота того же Кане. А во втором эпизоде после прострела Сергея отличился Ндукве. При этом наш герой часто на дриблинге обыгрывал соперников, играл тонко и нестандартно.
- Форвард: Владислав Ванат ("Динамо")
Лучший страйкер украинского чемпионата в очередной раз доказал свой статус-кво. Ванат в последнее время забивает очень важные мячи, и при этом переломные - когда у его команды вообще не идет игра. Так и произошло в поединке с "горняками" Марино Пушича. Владислав действовал как тень и "взрывался" когда было нужно. Сначала 11-й номер киевлян довольно долго пристреливался по воротам Ризныка, однако свой эпизод нашел. В частности, нападающий "бело-синих" откликнулся на не самую простую подачу от Дубинчака, грамотно отклеился от на голову выше себя Грама и прошил голкипера "Шахтера".
Альтернатива: Игорь Невес ("Карпаты"). 10-й номер львовян забил второй раз подряд после длительной голевой засухи и спас для команды Владислава Лупашко ничью с "Оболонью". В частности, бразилец заменил по позиции во втором тайме Краснопира и поразил ворота "пивоваров" аж на последней минуте основного времени!
- Форвард: Эгиналду ("Шахтер")
Возможно, кого-то этот выбор удивит, однако в первом тайме "Украинского Классического" дончане полностью переиграли столичный коллектив. Как по игре, так и по результату. И в этом прямая и по сути самая большая заслуга нашего бразильца. Сначала реактивный латиноамериканец заработал на себе пенальти, заставив Михавко фолить в штрафной зоне. А через 15 минут уже сам Эгиналду первым отреагировал на сейв Нещерета после удара Матвиенко и занес мяч в ворота. Несмотря на упущенную в итоге победу, 20-летний нападающий - один из тех, к кому может быть минимум претензий из ростера Марино Пушича.
Альтернатива: Владислав Велетень ("Колос"). На дополнительную опцию оттянутого форварда предлагаем MVP всего прошлого 26-го тура. Владислав снова был главной ударной и креативной силой команды Руслана Костышина. И в итоге, именно гол вингера ковалевцев и принес "Колосу" ничью в очень непростом и вязком матче с более статусным "Полесьем".
- Главный тренер: Руслан Ротань ("Александрия") / Юрий Максимов ("Ворскла") / Виталий Пономарев ("Рух")
Традиционно в этой номинации предлагаем вам выбор из нескольких кандидатур. Пока все обсуждали возможные расклады перед "Украинским Классическим" рулевой "горожан" просто ответственно выполнял свою работу - как итог за четыре тура до конца "Александрия" опережает "Шахтер" на 6 очков и отстает от "Динамо" лишь на 4.
Что касается коуча полтавчан, то Юрий Максимов сумел исправить, как казалось до этого, абсолютно безнадежную ситуацию. Его "Ворскла" прервала катастрофическую проигрышную серию в УПЛ и разнесла ровенский "Верес", который набрал мощный ход этой весной.
Ну а тренер львовян не побоялся рискнуть и обыграл одесский "Черноморец" даже молодыми резервистами. При этом даже после пропущенного мяча Виталия Пономарев не потерял контроль над игрой своих футболистов и дожал "моряков" заменами.
Бонусом к этой категории добавим пару наставников из "Украинского Классического": Марино Пушич ("Шахтер") и Александр Шовковский ("Динамо"). Коуч "горняков" тактически удивил своего коллегу по тренерскому цеху и полностью переиграл столичный коллектив. Аналогично: наставник "бело-синих" в перерыве сумел психологически накачать своих подопечных и мастерски перевернуть ход того противостояния, что вылилось в итоговую ничью. Таким образом, имеем универсального тренера из главного матча 26-го тура, хех.
Запасные: Павел Исенко ("Ворскла"), Юрий-Владимир Герета ("Рух"), Александр Павлюк ("Ворскла"), Сидней ("Левый Берег"), Николай Матвиенко ("Шахтер"), Оливье Тилль (ЛНЗ), Николай Шапаренко ("Динамо"), Денис Антюх ("Заря"), Юрий Климчук ("Рух"), Ростислав Тарануха ("Оболонь"), Ндукве Денис ("Ворскла").
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