Снова не знаем сильнейшего . Во Львове прошёл ремейк матча первого круга. Анализ игры Шахтер – Динамо

Время матча, которого так все ждали и вокруг которого создавали ажиотаж на протяжении последних недель, наконец-то наступило. Команды подошли к этому противостоянию с мыслью, что в случае победы гостей чемпионство почти гарантированно поедет в столицу Украины, а в случае победы "горняков" общество еще будет иметь возможность пофантазировать о "чемпионской гонке".

Заряженность и высокая интенсивность действий на футбольном поле на первых минутах встречи только подтвердили все ожидания. Донецкий "Шахтер" первым начал пробовать атаковать и подходить ближе к воротам Нещерета. Эти попытки принесли результат очень быстро: Тарас Михавко попал в ногу Эгиналду, махнув мимо мяча, которого бразилец уже успел пробросить вперед.

На этом дончане не успокоились и продолжили давить и высоко прессинговать киевлян. Николай Матвиенко снова вышел играть в опорной зоне, как и в кубковом матче против житомирского "Полесья", и вообще стоит отметить аналогичный состав оранжево-черных с игрой, которая состоялась в среду. "Горняки" играли в похожем стиле: Педриньо часто заходил в центр, помогая там Бондаренко и Матвиенко, оставляя фланг на Винисиуса Тобиаса. Разгоняя собственные атаки, дончане часто играли с тремя центральными защитниками, какими были Бондарь, Алаа Грам и Педро Энрике. При агрессивных действиях без мяча "Шахтер" передвигался линиями, часто можно было заметить, как Кевин, Матвиенко, Бондаренко, Педриньо вместе отходили назад или наоборот выдвигались за мячом, в то время как Марлон Гомес составлял пару Эгиналду. Другой вариант – это 4-1-4-1, где Матвиенко – единственный опорник, а Эгиналду – единственный форвард при атакующих полузащитниках Марлоне и Бондаренко.

"Динамо" реагировало на прессинг "горняков", и, чтобы те не старались напрасно, любезно отдавали оппонентам мяч, ошибаясь с передачами в элементарных эпизодах на своей половине поля, иногда даже при выходе из защиты. "Перекрытие кислорода" для бело-синих привело ко второму забитому мячу Эгиналду из добивания после неуверенного сейва голкипера киевлян, правда, эпизод с удвоением преимущества вызывает вопрос, потому что офсайд нападающего "Шахтера", как говорится, был "на тоненького", но система VAR увидела чистую и "законную" игру бразильца.

После двух пропущенных голов гости понемногу пришли в себя и начали пытаться строить собственные атаки. Форвард киевлян Владислав Ванат, который, по сути, был отрезан от мяча большинство времени тайма, смог впервые ударить по воротам на 27-й минуте матча после подачи Дубинчака. Позже эта “сладкая парочка” повторит попытку, но она уже станет результативной.

Но еще до конца первой половины встречи “динамовцы” смогли создать еще пару моментов, удар-скидка головой от Шапаренко была ближайшей попыткой к достижению цели. А вот удары Ярмоленко и Кабаева полетели куда-то в сторону Винников.

Действия киевлян при построении атак можно уже называть классическими, тем более использование этих движений в “классическом” приобретало двойной символизм. Шапаренко становился левым защитником, отпуская в забег по флангу Дубинчака, Ярмоленко последовал примеру своего визави по позиции из "Шахтера" и тоже стал заходить в центральную зону, хотя в этом случае Андрей Николаевич делает это регулярно в течение многих матчей сезона. Михайленко становился в центре между двумя защитниками, позволяя Тарасу Михавко отойти немного шире и попытаться сделать дальнюю передачу на Ваната. Тарасу это было сделать нелегко, поскольку на него всегда “охотился” Эгиналду, стелясь в подкатах и ​​толкая в спину украинца, нападающий сбивал темп и нагнетал обстановку. Также это начали делать и другие легионеры хозяев: представляя себя на пляже Копакабаны, бразильцы "жонглировали" мячом, играли пятками и чувствовали себя как в своей стихии.

Во вторую половину встречи "Динамо" вышло с тремя мыслями - прессинг, прессинг, прессинг. Хоть и без замен, но трибуны "Арены-Львов" начали созерцать совсем другой футбол, где одни почти не думают об атаке, а другие стремглав бежали в нее. Сюжет матча первого круга стал повторяться, только преимущество было в два мяча, и удаления у "горняков" не было. Интересно, что даже в такой ситуации Матвиенко не играл как защитник, скорее Кевин опускался пятым в линию слева, помогая партнерам или Педриньо, если справа надвигалась опасность.

Отыграв один мяч, лидеры чемпионата стали чувствовать себя ещё увереннее и совсем "прижали" “горняков”. Первый слот замен “Шахтера” спровоцировал изменения на поле после выхода четырех новых игроков. Алаа Грам пошел играть правого защитника, Матвиенко составил пару с Бондарем в центре, опорники Крыськив с Назариной, над ними – Бондаренко, правый вингер Алиссон, “острие” – Траоре.

Но, откровенно говоря, эти замены лишь ослабили дончан: Траоре проиграл много борьбы Денису Попову, а Алиссон в дуэли с Дубинчаком на фланге лишь раз смог обойти уже уставшего визави, до этого в другом эпизоде ​​пустив мяч между ног.

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Александр Шовковский долго выжидал и сделал свои первые коррективы на 85-й минуте, и да, после того финиша, который мы все увидели, упрекнуть тренера невозможно, но в ходе встречи, когда команда не может найти возможности для удара, чего не выпустить Пихальонка значительно раньше? Или Пономаренко для лучшего ведения борьбы впереди?

Георгий Судаков, который на трибунах вместе с женой и дочерью наблюдал за матчем, вынужден был увидеть камбек в компенсированное время. Владислав Кабаев – тот, кто до этого попал в штангу, смог реабилитироваться и вырвать столь важный зачетный балл для киевлян.

По итогу имеем ничью команд, которые “играли как львы” в городе Льва. Ситуация в таблице остается неизменной, после этого тура математические шансы стать чемпионами есть у трех команд, у кого больше, у кого меньше. Несмотря на две ничьи наших грандов в матчах чемпионата, мы с нетерпением ожидаем финального кубкового противостояния, где и увидим, кто действительно сильнее этих двух топов.