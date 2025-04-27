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Шовковский: Я игрокам сказал, что не интересует, какой будет конечный счет. Меня интересует, чтобы на поле вышло 11 мужчин

Премьер-лига

Наставнику киевлян нужно было найти правильные слова в перерыве

Шовковский: Я игрокам сказал, что не интересует, какой будет конечный счет. Меня интересует, чтобы на поле вышло 11 мужчин

Фото: Динамо

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал ничью с "Шахтером".

"Поздравляю всех болельщиков украинского футбола с классическим дерби. Мы вчера смотрели матч "Реал" – "Барселона". Думаю, что болельщики получили удовольствие от той игры и сегодня так же получили удовольствие.

Принципиальный матч, но довольно корректно провели игру игроки обеих команд. Такие встречи только украшают украинский футбол и добавляют сил и мотивации работать дальше.

2 разных тайма, игра состоит из уверенности, которую мы сразу дали нашему сопернику, допустив такие грубые ошибки, которые наши игроки не в праве делать. Они повлияли на действия, на уверенность”.

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"В перерыве в раздевалке состоялся разговор. Сделали определенные замечания. Я игрокам сказал, что меня не интересует, какой будет конечный счет. Меня интересует, чтобы на поле вышло 11 мужчин, которые хотят показать, что случайность, которая произошла в первом тайме, чтобы они своим желанием, действиями с теми перестройками, которые мы сделали, нагнетали и делали все возможное, чтобы изменить счет и события в матче.

Я поблагодарил игроков после игры за отношение во втором тайме и сделал акцент на том, что мы должны действовать с самого начала так, как начали второй тайм.

Если мы говорим перед игрой, для нас эта ничья не тот результат, на который мы рассчитывали. А если мы говорим о ходе событий, то после первого тайма это достаточно неплохой для нас результат”, – сказал Шовковский.

"Динамо" опережает "Александрию" на 4 балла.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Manowar (Харьков)
27.04.2025 в 22:50
на каком языке это говорил??
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Комментарии 3
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Manowar (Харьков)
27.04.2025 в 22:50
на каком языке это говорил??
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hottabych61 (Харьков)
27.04.2025 в 23:03
не литературном
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Manowar (Харьков)
27.04.2025 в 23:15
с диепричастными оборотами и с аллегориями??
 
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