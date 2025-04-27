Шовковский: Я игрокам сказал, что не интересует, какой будет конечный счет. Меня интересует, чтобы на поле вышло 11 мужчин

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал ничью с "Шахтером".

"Поздравляю всех болельщиков украинского футбола с классическим дерби. Мы вчера смотрели матч "Реал" – "Барселона". Думаю, что болельщики получили удовольствие от той игры и сегодня так же получили удовольствие.

Принципиальный матч, но довольно корректно провели игру игроки обеих команд. Такие встречи только украшают украинский футбол и добавляют сил и мотивации работать дальше.

2 разных тайма, игра состоит из уверенности, которую мы сразу дали нашему сопернику, допустив такие грубые ошибки, которые наши игроки не в праве делать. Они повлияли на действия, на уверенность”.