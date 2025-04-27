Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шовковский: Я игрокам сказал, что не интересует, какой будет конечный счет. Меня интересует, чтобы на поле вышло 11 мужчин
Наставнику киевлян нужно было найти правильные слова в перерыве
Фото: Динамо
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал ничью с "Шахтером".
"Поздравляю всех болельщиков украинского футбола с классическим дерби. Мы вчера смотрели матч "Реал" – "Барселона". Думаю, что болельщики получили удовольствие от той игры и сегодня так же получили удовольствие.
Принципиальный матч, но довольно корректно провели игру игроки обеих команд. Такие встречи только украшают украинский футбол и добавляют сил и мотивации работать дальше.
2 разных тайма, игра состоит из уверенности, которую мы сразу дали нашему сопернику, допустив такие грубые ошибки, которые наши игроки не в праве делать. Они повлияли на действия, на уверенность”.
"В перерыве в раздевалке состоялся разговор. Сделали определенные замечания. Я игрокам сказал, что меня не интересует, какой будет конечный счет. Меня интересует, чтобы на поле вышло 11 мужчин, которые хотят показать, что случайность, которая произошла в первом тайме, чтобы они своим желанием, действиями с теми перестройками, которые мы сделали, нагнетали и делали все возможное, чтобы изменить счет и события в матче.
Я поблагодарил игроков после игры за отношение во втором тайме и сделал акцент на том, что мы должны действовать с самого начала так, как начали второй тайм.
Если мы говорим перед игрой, для нас эта ничья не тот результат, на который мы рассчитывали. А если мы говорим о ходе событий, то после первого тайма это достаточно неплохой для нас результат”, – сказал Шовковский.
"Динамо" опережает "Александрию" на 4 балла.
Популярное сейчас
- Динамо избегает поражения от Шахтера в компенсированное время
- УПЛ. Шахтер - Динамо 2:2. Волевой камбэк киевлян!
- Украинское классическое. Шахтер – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Символично. Динамо может положить конец 25-летней серии Шахтера
- Как дочь Салаха повлияла на его решение остаться в Ливерпуле
- Морозюки снова вместе? Ирина подарила Николаю страстный поцелуй. ВИДЕО
Комментарии 3