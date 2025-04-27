"Это не оправдание, потому что это аргумент, и он важен": Пушич сказал, почему Шахтер не удержал преимущество

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал результат встречи с "Динамо".

"Этот матч связан с полуфинальной игрой в Кубке, которую мы играли три дня назад. Это был выездной матч, тяжелая 120-минутная игра. Мы отдали много сил. "Динамо" играло здесь, во Львове, против команды со второго дивизиона, поэтому они могли заменить много игроков и сохранить их свежими. Мы же должны были выкладываться в кубке. Это не оправдание, потому что это аргумент, и он важен. Я знал, что у нас будут силы, может быть, на 50-60 минут игры на высоком уровне, с высоким прессингом. В первом тайме, я думаю, мы контролировали игру, играли очень хорошо, но во втором тайме нам не хватило энергии, произошел спад”.

"Я пытался изменить это. Я почувствовал это и попытался заменить игроков на свежих, но этого было недостаточно, потому что другие также играли 120 минут. Поэтому на поле оставались уставшие игроки. Мы защищались, а это не наша игра. Когда вам не хватает энергии, а соперник давит, делает много навесов, вам нужно хорошо защищаться. Когда пропускаешь первый гол – ты чувствуешь еще большую усталость, чем соперник. "Динамо" создало два или три хороших момента во втором тайме, поэтому они заслуживали забитый мяч".

"Мы больше не смогли вернуться в игру. Нам просто не хватало энергии. Мы пытались выжить, страдали во втором тайме, но пропустили мяч на последних минутах. Должен сказать, что первый тайм был за нами, а второй – за соперником. Во втором тайме соперник заслуживал того, чтобы сравнять счет. Наш соперник снова забил нам на последних минутах. Если мы говорим об игре первого круга, то там очень повезло. Если оценивать сегодняшнюю игру – это заслуженный результат, что сопернику удалось добыть в борьбе ничью на последних минутах. [Об очном финале КУ] Команды знают друг друга очень хорошо. Если честно, нет много секретов. Вопросы свежести и инициативы, кто и как будет решать определенные моменты, ведь это будет финал. Я могу сказать, что мы будем готовы к финалу”, – сказал Пушич.

"Динамо" сохранило отрыв от "Шахтера" на 10 очков.