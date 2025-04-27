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Голкипер Карпат назвал лучших центральных защитников УПЛ
Комментарий по выступлениям львовян
Фото: ФК Карпати Львів
Голкипер "Карпат" Яков Кинарейкин оценил последние выступления команды. Игрок отметил прогресс львовского коллектива.
- Весной "Карпаты" проиграли только один раз - "Динамо".
– Да, но нужно в ничейных матчах научиться побеждать.
- Стали ли "Карпаты" сильнее весной, если сравнивать с игрой в осенней части сезона?
– 100% "Карпаты" весной играют сильнее. Каждый день мы проходим большой путь, постоянно совершенствуемся.
- Только весной ты застолбил за собой место в воротах "Карпат".
– Думаю, что я должен сказать слова благодарности нашему тренерскому штабу, а также тренеру вратарей, ежедневно работающих с вратарями.
– Как тебе играет с парой центральных защитников Бабогло и Стецьков?
– Прекрасно. Это лучшие центральные защитники в украинской Премьер-лиге.
- Ты им "толкаешь" по ходу матчей, несмотря на свой возраст?
– На футбольном поле не смотрят кому сколько лет. Там все равны.
– Ты смотришь в турнирную таблицу? Знаешь, что вы на два очка отстаете от "Полесья"?
– У нас пока одна цель – выходить на поле и выигрывать в следующем поединке. Посмотрим, как будет дальше.
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