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Голкипер Карпат назвал лучших центральных защитников УПЛ

Премьер-лига
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Комментарий по выступлениям львовян

Голкипер Карпат назвал лучших центральных защитников УПЛ

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

Голкипер "Карпат" Яков Кинарейкин оценил последние выступления команды. Игрок отметил прогресс львовского коллектива.

- Весной "Карпаты" проиграли только один раз - "Динамо".

– Да, но нужно в ничейных матчах научиться побеждать.

- Стали ли "Карпаты" сильнее весной, если сравнивать с игрой в осенней части сезона?

– 100% "Карпаты" весной играют сильнее. Каждый день мы проходим большой путь, постоянно совершенствуемся.

- Только весной ты застолбил за собой место в воротах "Карпат".

– Думаю, что я должен сказать слова благодарности нашему тренерскому штабу, а также тренеру вратарей, ежедневно работающих с вратарями.

– Как тебе играет с парой центральных защитников Бабогло и Стецьков?

– Прекрасно. Это лучшие центральные защитники в украинской Премьер-лиге.

- Ты им "толкаешь" по ходу матчей, несмотря на свой возраст?

– На футбольном поле не смотрят кому сколько лет. Там все равны.

– Ты смотришь в турнирную таблицу? Знаешь, что вы на два очка отстаете от "Полесья"?

– У нас пока одна цель – выходить на поле и выигрывать в следующем поединке. Посмотрим, как будет дальше.

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Карпаты (Львов) Яков Кинарейкин
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Источник:
sportarena.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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