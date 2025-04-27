Шовковский: За характер я бы поставил 10 из 10. Значение имеет только цель на сезон, которая стоит перед командой

Александр Шовковский выступил на пресс-конференции после "Классического".

Есть главная задача на сезон. Это наша цель, и мы к ней идем. Насколько тернист может быть этот путь – это другой вопрос. Если вы помните, хотя неправильно возвращаться в прошлое, но для меня самая важная игра – это следующая. И я всегда говорю ребятам, что случившееся навсегда останется в истории украинского футбола, а они должны писать уже следующие разделы, а не почивать на лаврах”.

"Подействовали те замечания, которые мы сделали. Безусловно, если мы хотим достичь тех целей и задач, которые ставились перед командой к началу сезона, то они должны выкладываться по максимуму как на поле, так и за его пределами. Сегодня два совершенно разных тайма, но за характер я бы поставил 10 из 10.

"Отслеживать нужно только то, что вы сделали для достижения своих целей и задач, которые ставятся перед нами. Только тогда вы будете развиваться индивидуально, улучшать свое мастерство и становиться сильнее. А как это будет – это уже не имеет значения. Значение имеет лишь цель на сезон, стоящая перед командой.

Команда играет так, как ей позволяет соперник. В первом тайме мы дали уверенность "Шахтеру", и те ошибки, которые у нас были, сыграли очень большую роль. После перерыва мы сделали все возможное, чтобы изменить эту ситуацию, и где-то я могу сказать, что я доволен действиями своих игроков во втором тайме.

Я буду думать о финале КУ, когда придет для этого время. А пока я буду думать и готовить команду к следующему поединку. Такие игры, как с "Шахтером", всегда интересны, тем более учитывая тот факт, что это будет финал Кубка Украины”, – заявил тренер.