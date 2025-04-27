Первый пропущенный сбил с толку. Дубинчак оценил результат игры с Шахтером

Защитник "Динамо" Владислав Дубинчак проанализировал матч 26-го тура УПЛ с "Шахтером", завершившийся вничью 2:2.

– Считаю, мы полностью проиграли первый тайм, нас на поле не было – была одна команда "Шахтер". Ничего острого у ворот соперника мы не создали. Они полностью контролировали игру. А вот второй тайм мне понравился. Мы вышли на поле, понимая, что нам нечего терять, сыграли достойно и смогли сделать камбэк. Для нас этот результат положительный, ведь мы не подпустили "Шахтер" поближе и не сильно позволили приблизиться "Александрии", поэтому все хорошо.

Когда мы на пятой минуте пропустили такой ненужный гол из-за ошибки, мы не поняли, что произошло. Поэтому были в некоторой степени несконцентрированы. Когда выходишь на поле, настраиваешься на борьбу, а этот гол нас сбил с толку. Первый тайм мы сыграли не на своем уровне. А во втором, когда уже не было, что терять, мы пошли вперед, и это принесло свой результат.

– Ванат забил первый гол после твоего навеса с фланга. Подобные моменты были и в первом тайме, но не удавалось их запереть. Это отработанная комбинация?

- Нельзя назвать это отработкой. Мне кажется, во всех командах крайние защитники навешивают, а форварды пытаются завершить. Хорошо, что так вышло. Ванат находился там, где требовалось, я навесил туда, куда требовалось. Я очень счастлив, что этот гол помог нам сделать такой камбэк.

- Было много борьбы, провокаций…

- Это дерби, это поединок "Динамо" – "Шахтер", здесь не может быть иначе. В этих матчах всегда эмоции на максимальном уровне, все стремятся победить, никто не хочет уступать. Футболисты это воспринимают нормально, после игры мы пожали друг другу руки.

- Во втором тайме вы добавили в плане эмоций, энтузиазма?

– Пропущенный быстрый гол полностью нарушил наш план на игру. У нас был план, мы о чем-то договаривались, но когда ты на пятой минуте пропускаешь гол по ошибке, это тебя сбивает. Ты где-то теряешь свою игру, где-то теряешь уверенность. Нам нужен был перерыв, чтобы немного перестроиться. Когда мы поняли, что нам нет, что терять в этой игре, мы пошли вперед, и это помогло нам совершить камбэк.

- Второй гол вы забили уже в компенсированное время…

- Мы могли забивать раньше, у нас были довольно хорошие моменты – и у Ваната, и у Кабаева, и у Шапаренко. И у соперника были отличные моменты. Надеюсь, болельщикам игра понравилась. Учитывая первый тайм, ничейный результат положительный для нас.

- У "Динамо" много поединков с неудачными первыми таймами, обсуждали ли с партнерами и тренерами, почему так получается?

– Пока вы не сказали, я об этом даже не задумывался. У нас бывают плохие первые тайма, но видимо чувствуем, что есть определенный запас. Мы выходим играть осторожно, не сильно включаемся, а когда понимаем, что нужно выигрывать, активизируемся. Да, это проблема, я понимаю, ведь нужно сразу включаться, забивать и брать игру под свой контроль, но как есть.

- В последнее время от вас мы видим много результативных действий или анализируете свои игры?

– То, что я иду вперед – это одновременно и моя проблема, и хорошая черта. Считаю, я защитник, больше играющий на атаку. Сейчас, когда мы идем в чемпионство, стараемся дисциплинированнее играть сзади, я отхожу назад, стараюсь меньше играть вперед. Вообще, мне кажется, по своей натуре, я игрок, больше играющий вперед, думаю, и тренеры это видят. Возможно, я не так силен в обороне, но вперед могу играть хорошо. Пытаюсь действовать на своих сильных качествах, плюс появляющаяся уверенность, когда играю три-четыре матча подряд. Тогда свободно чувствую себя на поле, а когда долго не играю, в первых играх чувствуется неуверенность, переживаю, чтобы не совершить ошибку, чтобы снова не посадили на скамью запасных. За свою ошибку в матче с "Ференцварошем" осенью я поплатился сполна - отсидел 6-7 поединков в запасе. Но ничего, это футбол, это мой опыт. Сейчас, к счастью, все хорошо.

- "Динамо" в чемпионате Украины и Кубке идет без поражений, думаете ли каждый раз о том, чтобы не проиграть?

– За отсутствие поражений Кубок не дают, потому какая разница. Главное – выиграть чемпионство, а остальное не важно.