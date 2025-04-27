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Игра Динамо заставляет девушек седеть. На ничью с Шахатрем отреагировали дочь Шацких и жена Дубинчака

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Игра Динамо заставляет девушек седеть. На ничью с Шахатрем отреагировали дочь Шацких и жена Дубинчака

Фото: Інстаграм Мирослави

Новина українською

В матче 26-го тура УПЛ "Динамо" сыграло вничью с "Шахтером". Киевляне уступали в 2 мяча, но сделали счет 2:2.

Кристина Шацких, дочь экснападника "Динамо" Максима Шацких, отреагировала на камбэк киевлян:

"Мне кажется, что я только что поседела".

Мирослава Перейма-Дубинчак, жена защитника "Динамо" Владислава Дубинчака, тоже вспомнила о поседении.

"Я перестану скоро этот футбол смотреть, потому что чувствую, как на ходу волосы седеют. Это зачем мне столько стресса??? Такие глупые голы… Ну как так? Посылаю всю свою энергию мальчикам нашим, один в раздевалку и два в другом тайме", - написала девушка.

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Источник:
meristrusstg
Опубликовал: Виктор Иванчук
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