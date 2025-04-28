Пушич: Попробуем завоевать серебро. Финал Кубка для нас важнее

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич ответил на вопросы после матча с "Динамо" (2:2).

"Я всегда стараюсь быть реалистом в общении с командой. Я не воспринимаю ситуацию лучше, чем она есть, или хуже. Но это футбол. Мы хорошо сыграли в первом тайме, а во втором – нет. Это из-за нехватки энергии. Как я уже говорил, у соперника было больше сил, энергии, чем у нас. "Динамо" создало больше, поэтому ничья.

Больно, когда ведешь в счете два мяча, а потом соперник сравнивает его на последних секундах. В спорте высоких достижений есть 24 часа, чтобы праздновать или грустить, а затем нужно сосредоточиться на следующей игре, потому что она всегда самая важная. Нам нужно восстановиться. Вернемся в Киев, у нас будет игра против "Черноморца". Мы посмотрим, как освежим нашу команду и снова подготовим ее, ориентируясь на финал Кубка”.