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Пушич: Попробуем завоевать серебро. Финал Кубка для нас важнее

Премьер-лига

Наставник верит в шансы на второе место

Пушич: Попробуем завоевать серебро. Финал Кубка для нас важнее

Фото: Шахтар

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич ответил на вопросы после матча с "Динамо" (2:2).

"Я всегда стараюсь быть реалистом в общении с командой. Я не воспринимаю ситуацию лучше, чем она есть, или хуже. Но это футбол. Мы хорошо сыграли в первом тайме, а во втором – нет. Это из-за нехватки энергии. Как я уже говорил, у соперника было больше сил, энергии, чем у нас. "Динамо" создало больше, поэтому ничья.

Больно, когда ведешь в счете два мяча, а потом соперник сравнивает его на последних секундах. В спорте высоких достижений есть 24 часа, чтобы праздновать или грустить, а затем нужно сосредоточиться на следующей игре, потому что она всегда самая важная. Нам нужно восстановиться. Вернемся в Киев, у нас будет игра против "Черноморца". Мы посмотрим, как освежим нашу команду и снова подготовим ее, ориентируясь на финал Кубка”.

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"Мы будем бороться до конца. Все заканчивается только тогда, когда это действительно завершается. Этот настрой мы должны сохранять. Впереди много матчей. Мы попытаемся завоевать серебро. Мы точно будем играть ради этого, ведь второе место дает возможность сыграть в квалификации Лиги Европы.

Это будет нелегко, поскольку у "Шахтера" есть определенное отставание. Но мы попытаемся его отыграть. Если сравнивать борьбу за серебро и финал Кубка, то Кубок для нас важнее”, – сказал Пушич.

Отставание от "Александрии" составляет 6 очков.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Александр Симченко
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