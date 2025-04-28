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Эгиналду: Шахтер не заслуживал такого результата

Премьер-лига
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Эгиналду: Шахтер не заслуживал такого результата

Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Новина українською

Нападающий "Шахтера" Эгиналду поделился впечатлениями от украинского "классико".

"Сложный результат для восприятия. Мы побеждали 2:0, поэтому всегда трудно, когда отпускаешь такие игры. Если оценивать только результат, то он для нас отрицательный, ведь мы всегда настраиваемся только на победу. Мы боролись до конца, но чего-то не хватило, и поэтому не можем порадовать болельщиков победой и продолжать работать дальше. Важно оставаться с высоко поднятой головой и продолжать работать дальше.

Если оценивать то, как складывался поединок, особенно в первом тайме, то "Шахтер" не заслуживал такого результата. Но финальный результат возник из-за совокупности ошибок. В остальном отыграли неплохо, но не сумели удержать концентрацию”.

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"Приятно отмечаться, тем более в таком классическом противостоянии, но еще больше я был бы рад команде и победе, которую не удалось добыть. Будем продолжать работать над завоеванием другого трофея, на который мы еще претендуем, – имею в виду финальный матч Кубка Украины. Конечно, рад, что сумел забить и заработать важное пенальти – это точно придает мне уверенность в себе. Будем бороться дальше.

Мы подготовимся еще лучше, выйдем с еще большей энергией и сделаем все от нас зависящее, чтобы оставить поле как обладатели Кубка Украины”, – заявил футболист.

В активе Эгиналду 6 результативных действий в текущем чемпионате.

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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Александр Симченко
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