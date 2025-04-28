Эгиналду: Шахтер не заслуживал такого результата

Нападающий "Шахтера" Эгиналду поделился впечатлениями от украинского "классико".

"Сложный результат для восприятия. Мы побеждали 2:0, поэтому всегда трудно, когда отпускаешь такие игры. Если оценивать только результат, то он для нас отрицательный, ведь мы всегда настраиваемся только на победу. Мы боролись до конца, но чего-то не хватило, и поэтому не можем порадовать болельщиков победой и продолжать работать дальше. Важно оставаться с высоко поднятой головой и продолжать работать дальше.

Если оценивать то, как складывался поединок, особенно в первом тайме, то "Шахтер" не заслуживал такого результата. Но финальный результат возник из-за совокупности ошибок. В остальном отыграли неплохо, но не сумели удержать концентрацию”.