Ярмоленко: Эта ничья для нас как победа. Заставили Шахтер 45 минут защищаться

Андрей Ярмоленко прокомментировал результат встречи с "Шахтером".

"Начали с 0:2, поэтому я думаю, что эта ничья для нас как победа. Мы выиграли, потому что во втором тайме начали играть смелее, начали активнее играть на мяче. Поэтому смогли забить два мяча.

Это тренер сказал так играть. Как видите, он был прав. Второй тайм мы провели на очень хорошем уровне. Да, были ошибки, был брак, но самое главное, что мы активизировались, играли в смелый футбол и заставили "Шахтер" 45 минут защищаться. Ты всегда играешь до финального свистка”.