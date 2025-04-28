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Ярмоленко: Эта ничья для нас как победа. Заставили Шахтер 45 минут защищаться

Премьер-лига
Обновлено

Опытный лидер команды доволен действиями киевлян после перерыва

Ярмоленко: Эта ничья для нас как победа. Заставили Шахтер 45 минут защищаться

Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Новина українською

Андрей Ярмоленко прокомментировал результат встречи с "Шахтером".

"Начали с 0:2, поэтому я думаю, что эта ничья для нас как победа. Мы выиграли, потому что во втором тайме начали играть смелее, начали активнее играть на мяче. Поэтому смогли забить два мяча.

Это тренер сказал так играть. Как видите, он был прав. Второй тайм мы провели на очень хорошем уровне. Да, были ошибки, был брак, но самое главное, что мы активизировались, играли в смелый футбол и заставили "Шахтер" 45 минут защищаться. Ты всегда играешь до финального свистка”.

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"Если честно, с ребятами немного в перерыве пообщались – мы не можем играть так, как в первом тайме. Надо было добавить эмоций и выигрывать борьбу. Во втором тайме мы исправились.

Будем готовиться к следующему матчу, за который дают такие же 3 очка. Еще ничего не решено, нужно с холодной головой готовиться к следующим матчам”, – сказал Ярмоленко.

В активе Андрея 18 поединков в текущей УПЛ (6 голов, 1 ассист).

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Андрей Ярмоленко Динамо (Киев)
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Алекс1955 (Донецк)
28.04.2025 в 08:45
Свого часу в коментарх хтось з болівальників ДК образився на слова тренера Полісся, що вони програли у кубку кращій команді країни. А тепер легенда Динамо радіє, що вдалося грати на рівних ОДИН ДРУГИЙ тайм з командою, яка провела перед цим виснажливий матч серед тижня і ще їхала на цей матч через пів країни.
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Комментарии 2
Алекс1955 (Донецк)
28.04.2025 в 08:45
Свого часу в коментарх хтось з болівальників ДК образився на слова тренера Полісся, що вони програли у кубку кращій команді країни. А тепер легенда Динамо радіє, що вдалося грати на рівних ОДИН ДРУГИЙ тайм з командою, яка провела перед цим виснажливий матч серед тижня і ще їхала на цей матч через пів країни.
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Kondor (Веселе)
28.04.2025 в 08:42
ТИ ,,,,,,,,,А Що ви перші 45 хв. робили?
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