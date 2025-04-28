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Ярмоленко: Эта ничья для нас как победа. Заставили Шахтер 45 минут защищаться
Опытный лидер команды доволен действиями киевлян после перерыва
Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Андрей Ярмоленко прокомментировал результат встречи с "Шахтером".
"Начали с 0:2, поэтому я думаю, что эта ничья для нас как победа. Мы выиграли, потому что во втором тайме начали играть смелее, начали активнее играть на мяче. Поэтому смогли забить два мяча.
Это тренер сказал так играть. Как видите, он был прав. Второй тайм мы провели на очень хорошем уровне. Да, были ошибки, был брак, но самое главное, что мы активизировались, играли в смелый футбол и заставили "Шахтер" 45 минут защищаться. Ты всегда играешь до финального свистка”.
"Если честно, с ребятами немного в перерыве пообщались – мы не можем играть так, как в первом тайме. Надо было добавить эмоций и выигрывать борьбу. Во втором тайме мы исправились.
Будем готовиться к следующему матчу, за который дают такие же 3 очка. Еще ничего не решено, нужно с холодной головой готовиться к следующим матчам”, – сказал Ярмоленко.
В активе Андрея 18 поединков в текущей УПЛ (6 голов, 1 ассист).
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